每票1000元賄選！11名選民全認了　五結鄉代候選人聲押禁見

▲五結鄉第二選區某鄉民代表涉嫌賄選，宜蘭地檢署聲押獲准禁見。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣五結鄉第二選區某鄉民代表候選人涉嫌以每票1000元賄選，宜蘭地檢署獲報於昨（9）日持搜索票發動搜索，當場在候選人褲子口袋裡查扣現金5萬1500元，訊後向法院聲押獲准。

宜蘭地檢署說明，鄉民代表候選人為求順利當選，在上四村、四結村、中興村等地，以每票1000元賄選，經向宜蘭地院聲請搜索票獲准後，於9日發動搜索，並在候選人褲子口袋查扣現金5萬1500元及競選文宣1批。

該候選人到案經檢察官復訊後，認為該候選人涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因必要，當庭逮捕並向臺灣宜蘭地方法院聲請羈押禁見獲准。另有11位選民經通知到案，其中數人交出已收受現金共1萬2000元，檢察官訊畢後均請回。

宜蘭地檢署呼籲，賄選判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年。且以尋求支持當選為目的，不論是提供金錢、禮品、設宴免費招待選民或提供免費旅遊，都是賄選，切勿以身試法。同時請民眾踴躍檢舉賄選拿奬金，檢舉賄選免付費專線電話0800-024-099轉4，或撥打本署檢舉專線（03）9251835，最高可獲得500萬元獎金，檢舉人之身分絕對保密。