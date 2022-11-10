高虹安反咬柯建銘助理捐款民進黨　綠營曝時間點打臉：模糊焦點

▲民進黨團召開『 高虹安轉移焦點 自證己罪』記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近期陷入助理費風波，昨稱身心俱疲住院，午夜時分則在臉書發長文反咬民進黨團總召柯建銘，指柯的助理同樣捐款民進黨，對此，民進黨團10日回覆，高所指涉的柯建銘助理捐款都在離職之後，沒有把公款轉出去的問題，「不要以為潑髒水就可以，把所有人變黑並不會讓自己變白。」

高虹安指出，柯建銘辦公室的多位助理每年大筆捐款給民進黨，數字剛好都一樣，累計金額更疑似是募款責任額度，「猶記得，當時對手以我的前助理有捐款台灣民眾黨的行為，即指摘我犯了貪汙罪，難道同樣的事證，在柯建銘辦公室是有為青年，在高虹安辦公室就是貪汙行為？這真正坐實了『綠能，你不能』。」

對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政回應，高虹安講的幾位柯建銘助理完全沒有問題，好幾位助理捐款時間在離職之後，完全沒有把公款轉出去的問題，且認識總召辦公室的人都知道，他們工作量非常大，都是認真工作的助理，沒有一毛錢回捐給總召辦公室，或是給總召使用。

羅致政表示，另外有幾位助理並未領政府公費，而是顧問，薪資費用來自總召自己、並非領立院公費，不要以為潑髒水就可以，把所有人變黑並不會讓自己變白。

羅致政指出，行政院副秘書長何佩珊過去也曾擔任柯建銘助理，是非常認真的辦公室同仁，她的捐款是106年去行政院擔任副秘書長之後，並沒有領取立院公款，不需要混為一談，捐款不是重點，有沒有用人頭來領立院公款才是關鍵。