2022查察賄選期中評核績效出爐　彰檢查獲全國首件現金買票

▲檢察總長邢泰釗(右五)到彰化地檢署慰勉查賄有功人員) 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

2022年九合一地方公職人員選舉各地檢署自5月25日起展開各項整備工作，各分檢所屬查察賄選期中評核績效出爐，彰化地檢署查獲全國首件現金買票案；嘉義偵辦全國首件行求期約賄賂，約其放棄競選活動案件，且為目前實施訊問(複訊)人數最多之地檢署，成效良好。

最高檢察署負責督導全國地檢署選舉查察，由於反賄選宣導攸關檢舉情資多寡，更與查賄成效息息相關，為瞭解各地檢署是否落實執行反賄及查賄，於10月17日函請各地檢署就各類反賄選宣導、影片播放、海報張貼及反賄選創意及用心度；查察妨害選舉案件分案數、實施偵查作為數及終結情形等項，請各地檢署先行評核統計至10月25日，並於10月27日陳報所屬各二審檢察署覆核，二審檢察署於10月31日函報該署。

舉辦期中評核主要目的為各地檢署可檢視原訂反賄選宣導及選舉案件查察工作是否落實執行、有無需修正之處，以利後續調整查賄作為之執行。

截至10月25日止，期中評核成績良好地檢署:嘉義地檢署－結合政府、民間單位及民眾關心議題進行反賄選宣導，並採當事人現身說法增加說服力，深具成效。連江地檢署－檢察長親自拜訪候選人，一步一腳印，深入各基層，宣導反賄意識，深入人心。



查察案件成績良好地檢署：

1、臺高檢署所轄：

(1)新竹地檢署－查賄佈雷積極，成效良好，並起訴全國首件集團性現金買票案件，查扣押賄款120餘萬元。

(2)基隆地檢署、宜蘭地檢署－落實選舉查察之教育訓練，擬訂查賄策略、積極佈雷，查賄具相當成效。

2、臺中高分檢署所轄：

(1)臺中地檢署－積極有效佈雷，目前為受理妨害選舉案件最多之地檢署。

(2)彰化地檢署－查獲全國首件現金買票案件，對意圖以買票影響選舉公正者極具警惕之效。

3、臺南高分檢署所轄：

(1)嘉義地檢署－偵辦全國首件行求期約賄賂，約其放棄競選活動案件，且為目前實施訊問(複訊)人數最多之地檢署，成效良好。

(2)雲林地檢署－積極查辦賄選案件，落實佈雷於具體個案，偵查作為屢有成效，且已起訴1人，聲請簡易判決處刑2人。

4、高雄高分檢署所轄：

橋頭地檢署－偵辦多起賄選案件，並查獲現金賄選案件，頗具成效。

5、花蓮高分檢署所轄：

花蓮地檢署－積極查賄，目前為拘提被告、搜索地點最多之地檢署，頗具成效。

6、金門高分檢署所轄：

金門地檢署、連江地檢署資源較少，但積極佈雷、查賄，認真度獲得肯定。

最高檢指出，目前期中評核有部分地檢署，雖持續有偵查作為，然情資尚未引爆，成果仍未具體展現，具進步空間，將持續加強督導。

由於距11月26日投票日不到20日，邢泰釗檢察總長呼籲國人支持檢察官查賄工作，共同維護選舉公正，選賢與能