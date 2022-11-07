　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2022查察賄選期中評核績效出爐　彰檢查獲全國首件現金買票

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗(右五到彰化地檢署慰勉查賄有功人員) 。（圖／資料照）

▲檢察總長邢泰釗(右五)到彰化地檢署慰勉查賄有功人員) 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

2022年九合一地方公職人員選舉各地檢署自5月25日起展開各項整備工作，各分檢所屬查察賄選期中評核績效出爐，彰化地檢署查獲全國首件現金買票案；嘉義偵辦全國首件行求期約賄賂，約其放棄競選活動案件，且為目前實施訊問(複訊)人數最多之地檢署，成效良好。

最高檢察署負責督導全國地檢署選舉查察，由於反賄選宣導攸關檢舉情資多寡，更與查賄成效息息相關，為瞭解各地檢署是否落實執行反賄及查賄，於10月17日函請各地檢署就各類反賄選宣導、影片播放、海報張貼及反賄選創意及用心度；查察妨害選舉案件分案數、實施偵查作為數及終結情形等項，請各地檢署先行評核統計至10月25日，並於10月27日陳報所屬各二審檢察署覆核，二審檢察署於10月31日函報該署。

舉辦期中評核主要目的為各地檢署可檢視原訂反賄選宣導及選舉案件查察工作是否落實執行、有無需修正之處，以利後續調整查賄作為之執行。

截至10月25日止，期中評核成績良好地檢署:嘉義地檢署－結合政府、民間單位及民眾關心議題進行反賄選宣導，並採當事人現身說法增加說服力，深具成效。連江地檢署－檢察長親自拜訪候選人，一步一腳印，深入各基層，宣導反賄意識，深入人心。

查察案件成績良好地檢署：
1、臺高檢署所轄：
(1)新竹地檢署－查賄佈雷積極，成效良好，並起訴全國首件集團性現金買票案件，查扣押賄款120餘萬元。
(2)基隆地檢署、宜蘭地檢署－落實選舉查察之教育訓練，擬訂查賄策略、積極佈雷，查賄具相當成效。

2、臺中高分檢署所轄：
(1)臺中地檢署－積極有效佈雷，目前為受理妨害選舉案件最多之地檢署。
(2)彰化地檢署－查獲全國首件現金買票案件，對意圖以買票影響選舉公正者極具警惕之效。

3、臺南高分檢署所轄：
(1)嘉義地檢署－偵辦全國首件行求期約賄賂，約其放棄競選活動案件，且為目前實施訊問(複訊)人數最多之地檢署，成效良好。
(2)雲林地檢署－積極查辦賄選案件，落實佈雷於具體個案，偵查作為屢有成效，且已起訴1人，聲請簡易判決處刑2人。

4、高雄高分檢署所轄：
橋頭地檢署－偵辦多起賄選案件，並查獲現金賄選案件，頗具成效。

5、花蓮高分檢署所轄：
花蓮地檢署－積極查賄，目前為拘提被告、搜索地點最多之地檢署，頗具成效。

6、金門高分檢署所轄：
金門地檢署、連江地檢署資源較少，但積極佈雷、查賄，認真度獲得肯定。

最高檢指出，目前期中評核有部分地檢署，雖持續有偵查作為，然情資尚未引爆，成果仍未具體展現，具進步空間，將持續加強督導。

由於距11月26日投票日不到20日，邢泰釗檢察總長呼籲國人支持檢察官查賄工作，共同維護選舉公正，選賢與能

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
高端EUA審查全匿名挨轟！王必勝公布「15位專家背景資料」
快訊／徐巧芯曝47秒「攙扶人妻」影片　陳時中競總：譴責污衊他
桃園女闖紅燈過馬路「低頭滑手機」　遭2車撞倒輾斃驚悚畫面曝
低於30元就買　暢銷作家曝「今年大加碼0056」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　詐騙渣男大開口：女兒陪我1天

2022查察賄選期中評核績效出爐　彰檢查獲全國首件現金買票

桃園女闖紅燈過馬路「低頭滑手機」　驚悚畫面曝遭2車撞倒輾斃

台中民代拜票突聞腐臭　工寮旁找到「露骨黑屍」躺荒地曝曬

所有狀況像串通好一般…法官批單親媽殺子沒人性　鄰：她很疼小孩

快訊／內湖科學園區傳離奇墜樓　男躺人行道「明顯死亡」血流一地

報警抓唐寶寶掀怒！她逆風挺老闆「善良非義務」：道德綁架太過了

丁金聰涉疏於照顧釀病患死亡　案件逆轉無罪確定

家人悲痛認屍畫面曝！莊凌芸墜樓往生1年後　父心臟病死在車內

新北耶誕城成選舉攻防戰！他提出「智慧活動」新概念

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

愛雅結婚了！復合舊愛不到1年閃嫁　「電話15年沒換」根本大S具俊曄翻版

故宮「損毀文物影片」曝光　布盒一開...瓷器摔地上碎裂

駕駛停斜坡卻忘拉手煞　赤膊男衝出上演神救援

唐寶寶媽盼老闆有同理心　心疼曝：他整天不敢出門

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　詐騙渣男大開口：女兒陪我1天

2022查察賄選期中評核績效出爐　彰檢查獲全國首件現金買票

桃園女闖紅燈過馬路「低頭滑手機」　驚悚畫面曝遭2車撞倒輾斃

台中民代拜票突聞腐臭　工寮旁找到「露骨黑屍」躺荒地曝曬

所有狀況像串通好一般…法官批單親媽殺子沒人性　鄰：她很疼小孩

快訊／內湖科學園區傳離奇墜樓　男躺人行道「明顯死亡」血流一地

報警抓唐寶寶掀怒！她逆風挺老闆「善良非義務」：道德綁架太過了

丁金聰涉疏於照顧釀病患死亡　案件逆轉無罪確定

家人悲痛認屍畫面曝！莊凌芸墜樓往生1年後　父心臟病死在車內

新北耶誕城成選舉攻防戰！他提出「智慧活動」新概念

人妻為「摟肩牽手」致電道歉　陳時中：愧疚大可不必是別人不對

敘利亞霍爾營兒童處境慘　無國界醫生譴責如陷監獄

天下沒有白吃的午餐　愈急於想找到工作愈容易陷入詐騙

影／神人用髒污車窗當畫布　灰塵化身波妞、喜洋洋

陳時中坦率「當晚有喝酒、唱歌」：基本交際應酬禮貌難免

親普丁商人「普丁大廚」承認介入美選舉：現在干預、未來也將干預

彰化公寓「恐怖外牆」讓他傻了：大樓正在重組　照片引爆密集恐懼

「蔣萬安、徐巧芯扮黑白郎君」　陳時中大嘆：太太覺得選舉很黑

《刀劍神域》系列劇場版全台加總票房破億　最新作周末票房破千萬

玉兔當媽2天親報平安！　合照「兒子超圓肉臉」網刷爆：太可愛

台灣Line首合體！舒華現身JYP　與子瑜合跳《Nxde》超可愛!

社會熱門新聞

桃園女過馬路滑手機　慘遭2車撞倒輾斃

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

即／內科驚傳離奇墜樓　男躺人行道身亡

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

高雄單親媽「暈船」簽性愛契約　渣男開口要女兒陪

女闖紅燈走斑馬線遭撞　倒地再被後車輾過慘死

快訊／北市警員家樂福偷竊！上衣、筷子藏包遭逮

報警抓唐寶寶！她挺老闆：善良非義務

名模錢帥君老公逃美　林秉文親曝2人關係

獨／地產大亨告別式「顏清標+最強大哥」親送

家樂福涉偷竊　北市警員：「2連忘」才沒結帳

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

法官批單親媽　鄰：她很疼小孩

男大生被疑劈腿　「擰毛巾式」廢女友左手

更多熱門

相關新聞

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

連江縣長候選人曹爾元　提9大福利加碼

2022九合一選舉倒數，連江縣長候選人曹爾元於出席北竿國民黨黨慶活動表示，為了實現「馬祖共好」願景，要讓馬祖福利再向前，再公布九大福利加碼，是他當選後，可立即規劃實施的小確幸政見。加碼的九大福利分別如下：

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

徐巧芯爆陳時中牽人妻　焦糖哥哥護主引戰

徐巧芯爆陳時中牽人妻　焦糖哥哥護主引戰

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

神明前駁鹹豬手　陳時中：很多人跟我牽手

神明前駁鹹豬手　陳時中：很多人跟我牽手

關鍵字：

2022九合一大選查察賄選最高檢察署檢察總長邢泰釗

讀者迴響

熱門新聞

桃園女過馬路滑手機　慘遭2車撞倒輾斃

警還原過程　唐寶寶事件逆轉？

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

一更新IG「18禁地獄片」狂湧出　大票苦主洗版

徐巧芯曝陳時中「摟人妻」47秒影片

立冬下班去吃補　這4生肖留意健康

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

莊凌芸父心臟病發陳屍河堤！女兒悲痛發文：你們先聚

11月下旬桃花超旺「4星座」

高端14專家全匿名！王必勝公布背景資料

康橋大飯店連賣高雄、台南2館　董座親曝：籌現金北上

徐巧芯曝47秒影片　陳時中競總回應了

莊凌芸父心臟病死在車內　家人悲痛認屍畫面曝

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

更多

最夯影音

更多
尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑

尪拒絕牽手她霸氣壁咚　韓國老夫妻互動超爆笑
尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

尖牙貓咬紙箱似「喵版打洞機」 卡滋聲超療癒...網笑：另類ASMR

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

蔡依林演唱會「黃牛炒到13.8萬」　「沒實名制.題目疑似有誤」粉絲吵翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

爸在休息兒貼心哄睡❤餵奶嘴＋溫柔摸臉暖翻

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

澎湃！澎湖馬拉松放龍蝦　7美食補給站參賽者爽吃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面