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社子島設性專區+大麻合法化　金色力量唯一候選人：我是認真的

記者劉昌松／台北報導

11月26日地方九合一大選進入倒數計時，各地候選人勤跑基層拉票，這次金色力量黨由新任黨主席王郁揚親自出馬，參選台北市第一選區(士林、北投)市議員，王郁揚除了維持金色力量一貫主張，在社子島設立性專區，還鼓吹開放民眾到北投地熱谷煮溫泉蛋、大麻及電子煙合法化，希望爭取席次，為小眾議題發聲。

▲▼金色力量黨主席、台北士林北投市議員候選人王郁揚。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員候選人王郁揚是金色力量全台唯一推薦候選人。（圖／記者劉昌松攝）

金色力量黨是由前新聞記者、台北市議員童仲彥發起創立，原本童有意角逐本屆市議員選舉，但是童因詐領議員助理費判刑確定，3月間入監服刑，金色力量在4月間召開黨員大會，王郁揚接任主席，並成為這次選舉中，金色力量在全台唯一推薦候選人。

王郁揚表示，童哥(童仲彥)消失後，金色力量的聲量和媒體露出機會，就像雪崩一樣減少，雖然有上千名黨員，但是因為家庭等因素，能站出來參與政治的人選本來就不多，而他在民眾黨時期擔任過立委助理，又有6年的社運經驗，所以向朋友借錢繳了保證金，直接出來挑戰參選市議員。

36歲的王郁揚2020年就曾以無黨籍參選立委，這次二度披上戰袍，延續金色力量主打的合法性專區政見。王郁揚指出，政府2011年就修法讓地方規劃設立性專區，但從金色力量倡議以來，這個議題始終被認為具有爭議性，這次地方選舉終於在中、南部也有候選人提出相同主張，政府不能再漠視民眾需求。

▲▼金色力量黨主席王郁揚參選台北市議員，主張菸草減害、大麻合法化。（圖／翻攝王郁揚臉書）

▲王郁揚主張菸草減害、大麻合法化。（圖／翻攝王郁揚臉書）

另外，擁有WHO菸草減害專家證書的王郁揚，也主打菸草減害議題，推動大麻與電子菸合法化，在關渡平原成立醫療大麻專區，同時希望市政府開放民眾到北投地熱谷煮溫泉蛋，王郁揚認為，這些都是政府不用特別花錢辦活動，就能為地方吸引人潮，振興周邊經濟的機會。

王郁揚坦言，自己的主張跟其他政黨推薦候選人比起來，算是小眾議題，不太會引起媒體關心，但這些都不是隨便亂搞出來的噱頭，是他認真想推動的地方建設，而目前北投、士林區因人口減少，議員席次比上屆的13席少，目前是25搶12的局面，以上屆得票率5%、約1萬3100多票的門檻來看，這次約需1萬3500票才能當選。

王郁揚表示自己在部分地方選舉民調中，保持在安全名單之內，但也有部分民調顯示他在末段班，在目前緊張的選情下，民調第10到第14名的差距不到1%，等於只差幾百票，一不小心就落選了，他會持續努力，鎖定45歲以下族群，希望能順利當選，否則選後得先還債，金色力量可能必須再找其他有經濟實力的人接棒了。

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