情侶領養6幼猫「1個月後死光」！還收5千結紮費　挨告詐欺無罪

▲一對情侶向愛媽領養6隻幼貓，1個月後小貓就陸續死亡，直到愛媽發現已一隻都不剩。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

一對情侶到處認養小貓，於2018年9月又在高雄向愛媽陸續認養6隻幼貓，並拿了5千元結紮費，最後卻被愛媽發現送養的幼貓已在幾個月內全數死亡，因無蒐集到虐養的證據，愛媽向2人提出詐欺5千元結紮費的告訴。高雄地院審理，認為結紮費是愛媽主動要給的，且2人是領養貓而非受委託照料貓，並無據實告知貓生存情形的義務，判兩人無罪，全案還可上訴。

愛媽指控，她在2018年9月透過獸醫院仲介，將6隻幼貓陸續送養給一對情侶，貓卻在10月16日前就陸續死亡。但這對情侶並未告知，仍傳訊表示想再領養幼貓，男方也在11月傳送幼貓生活照給她，稱近期會帶其中3隻母貓去結紮，她認為2人是善心認養，在貓有狀況時幫出4萬多手術費外，還表示願意分擔結紮費用，匯款5千元給他們。後來她覺得可疑，多次要求看幼貓都被拒，只好於2019年1月通知高雄動保處調查，才發現幼貓早就全數死亡。

全案審理時，男方表示，領養貓後他和女友已分手，女友自行將貓帶回屏東飼養，他不知道貓是否已死亡，他只是代替她聯絡愛媽，5千元也是匯入女友帳戶，他沒有經手。女方則辯稱，在拿完結紮費後，她於10月16日送去結紮時3隻貓都還活著，她因在受動保處訪查時，動保人員要她講出死亡時間，她才隨口說出貓在10月13日至16日間相繼死亡的話。

法官認為，該情侶並未要求愛媽幫忙支付結紮費，而是愛媽主動提出，難認2人有使用詐術。雖在結紮時間前，9月底、10月初已有2隻幼貓死亡，其他4隻死亡時間則不確定，但因貓均未取名，且2人養太多貓，也缺乏證據可以證明在結紮前死掉的2隻幼貓屬於「要結紮的3隻母貓」。

法官指出，2人並非受愛媽委託照料貓，也沒法律義務將貓如數返還，即便2人故意消極不告知貓已死亡，也難認2人有據實告知貓生存情形的義務，判2人無罪。