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口罩鬆綁擬分3階段！最快本月戶外免戴「演唱會、造勢場另訂規定」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今表示，戶外口罩鬆綁11月會實施，不過相關細節還在討論中。他今下午再度說明，大方向是室外跟室內，但是有哪些例外場合，都還在討論當中，包括大型活動如演唱會、選舉造勢等；另也透露會有第三階段「建議」戴口罩但不強制。

▲▼11/1中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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台灣本土疫情持續降溫，確診者隔離將從11/14起改為5+n，也將參考世界衛生組織建議，考慮戶外口罩鬆綁。王必勝表示，在戶外方面，都會跟很多不特定對象無法保持社交距離，還在思考要不要另訂規定，而室內部分還要看狀況，看看是不是要改成正面表列場所才要戴口罩，不過這是第二階段的問題。

王必勝也進一步說明，冬天各種呼吸道傳染病比較多，所以還是要把口罩戴好比較妥當，而第二階段也要看其他國家正面表列有哪些要戴口罩，目前有想到醫院、長照住宿中心、密閉的大眾交通運輸工具或是大型室內集會，可能還是會變成正面表列需要戴口罩。

不過他也強調，目前口罩鬆綁第二階段先暫時不談，因為第一階段都還沒討論，而且相關防疫措施鬆綁有很多，民眾有時會搞不太清楚狀況，所以要把規定訂好後，一而再再而三宣導。

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