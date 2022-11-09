柯志恩小港開講　批高雄空汙、公安、治安都破功

▲柯志恩昨（8）日前往小港鳳儀宮廟口開講，現場湧進近千名支持者。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩昨（8）日前往小港鳳儀宮廟口開講，邀請曾麗燕議長、蔡武宏議員、陳識明議員參選人以及遠道南下力挺的藍營女將王鴻薇議員同台開講。現場湧進近千名支持者，擠爆廟埕廣場。柯志恩向小港鄉親承諾未來將「續留高雄」，也對市民喊話要支持台灣的正道、高雄的未來。柯志恩為了回應民眾的熱情，決定再加開四場廟口開講，令現場歡騰不已。

柯志恩以大林煉油廠爆炸、高雄火災次數六都最高為例，怒批陳其邁市長無力解決公共安全問題。她也強調，未來擔任市長，她會勇於向中央說不，讓高雄的市長能夠全心全意照顧市民、為他們打拚。柯志恩表示，她關心的不只是台積電，更關心市民家裡如何不停電。凸現民進黨與人民之間的距離遙遠。柯志恩表示，她不只很勇敢，還有韌性、還有腦袋，因此如果認同她是一個戰將，那請大家繼續支持柯志恩。高雄不是民進黨的專利，我們也愛台灣，我們也愛高雄的每一片土地，而柯志恩更宣誓跟大家永遠的站在一起。

王鴻薇表示，陳其邁的醫師執照仍扣在教育部，痛批他是欺騙社會的假醫師。她也提到，如今的柬埔寨不在東南亞，而是在台灣、在桃園有32人被囚禁的慘案，在高雄也有連開十五槍的槍擊案件，即使台灣發生了這樣駭人聽聞的事件，蔡總統的臉書卻仍不聞不問，只關心民進黨在選舉。王質疑，如果人民的生命、財產、安全沒有辦法得到保障，還需要政府做什麼？她強調，高雄人沒有欠民進黨什麼，並呼籲鄉親支持柯志恩，讓她成為改變社會、翻轉高雄的力量。