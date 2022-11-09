卡達世足大使：同性戀「危害心靈」　官方承諾提供LGBT「安全屋」

▲隨中東國家卡達將舉辦世足賽，性少數族群在瑞士國際足聯世足賽博物館前舉牌、彩虹旗抗議。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2022年世界盃足球賽的主辦國家為波斯灣的西亞君主專制國卡達，為屬於伊斯蘭教遜尼派的中東國家，早前就不斷質疑卡達恐怕無法保障性少數族群、女性等人權。豈料，卡達世足賽大使薩爾曼卻稱同性戀「傷害心靈」，引發諸多批評。如今，官方正考慮為同性戀球迷提供「安全屋」，保障粉絲無拘無束做自己。

根據《每日星報》，身為信奉伊斯蘭教遜尼派國家之一的卡達，同性戀是違反當地法律的行為，一旦同性戀者被捕，最高可判處7年監禁，且女性權力也備受限制，威爾斯足球總會（FAW）先前更發出嚴厲警告，表示他們「無法保證」前往這個強硬波斯灣國度LGBTQ+（性少數族群）與女性粉絲們的人身安全。

先前，卡達足球選手出身、現為2022年世界盃足球賽大使之一的薩爾曼（Khalid Salman）接受德國公共傳媒《ZDF》專訪時透露，他不願孩子們親眼目睹同性戀，「同性戀是『哈拉姆』（haram，受到禁止的、違反教律的，可以指罪惡或魔鬼），同性戀對於精神上是一種傷害。」

薩爾曼聲稱，「世足賽期間，許多在卡達被禁止的事物都會進來我們這個國家。讓我們談談同性戀，最重要的是每個人都會接受他們來到這裡，不過他們必須接受我們訂出的法律。」

▲世足賽期間，卡達承諾將為性少數族群、女性提供「安全屋」。（圖／路透）

針對性少數族群與女性的人身安全疑慮，威爾斯足球總會高層韋伯（Jason Webber）表示，他們已經向賽事組尋求安全保證，但仍覺得有必要盡力保護球迷，「目前正在女性或LGBT族群提供一個『安全屋』。」

英格蘭足球總會（England FA）總裁貝寧咸（Mark Bullingham）表示，他已經獲得卡達官方保證，確保LGBT+等性少數族群的球迷不會因為在公共場合接吻或牽手而慘遭逮捕。

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