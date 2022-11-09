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賣水發大財！「瓶裝水大王」鍾睒睒蟬聯大陸首富　馬雲跌至第9位

▲▼大陸飲料品牌「農夫山泉」創辦人鐘睒睒。（圖／CFP）

▲「農夫山泉」創辦人鍾睒睒。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

胡潤研究院8日發布《2022胡潤百富榜》，68歲的農夫山泉董事長鍾睒睒以4550億元人民幣（約新台幣2兆）的身家，連續第二年成為大陸首富，他的財富較去年增加650億元（人民幣，下同）即17%，漲跌幅不僅是十大富豪之冠，還創造了逾20年來大陸首富財富的最高紀錄。至於阿里巴巴始創人馬雲已跌至第九位，身家跌29%，只有1800億元。

據《紅星資本局》報導，11月8日，胡潤研究院發布《2022胡潤百富榜》，上榜企業家財富計算的截止日期為2022年9月15日。前三名分別是農夫山泉和養生堂創始人鍾睒睒、字節跳動創始人張一鳴、寧德時代創始人曾毓群。該排名與2021年一致。

值得注意的是，這已是鍾睒睒第二次成為大陸首富，其財富比去年增加650億元至4550億元。張一鳴以2450億元位列第二，財富比去年下降950億元；曾毓群以2300億元位列第三，財富比去年下降900億元。

排名前十的富豪還包括，騰訊的馬化騰、網易主席丁磊、美的創辦人何享健家族、牧原股份創辦人秦英林錢瑛夫婦、阿里系的馬雲家族及拼多多創辦人黃崢。當中丁磊和秦英林、錢瑛夫婦是前十名中的新人，去年位列前十的順豐王衛和長城汽車魏建軍、韓雪娟夫婦今年分別位列第14和第21位。而前十名門檻則由去年的1930億元下降至1700億元。

今年共1305位個人財富50億元以上的企業家登上胡潤百富榜，比去年減少11%（160人）。上榜企業家總財富比去年下降18%，至24.5兆元。只有411位企業家財富比去年增長，1187位企業家財富比去年縮水或保持不變。

從行業來看，工業產品、房地產、大健康、消費品和食品飲料是上榜企業家的前五大財富來源，但房地產行業、大健康行業等已在下跌。

從個人來看，2021年胡潤百富榜中，農夫山泉鍾睒睒以3900億元首次成為大陸首富；字節跳動創始人張一鳴以3400億元躍居第二；寧德時代曾毓群以3200億元首次進入前三。

2020胡潤百富榜的前三名分別是，坐擁4000億元的馬雲，3900億元的馬化騰和3650億元的鍾睒睒。

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