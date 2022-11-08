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車輛違規被罰18萬！女拒繳喊：我兒開的　百萬存款被扣嚇壞全繳了

▲▼ 車輛違規被罰18萬！女拒繳喊：我兒開的　百萬存款被扣嚇壞全繳了 。（圖／翻攝執行署桃園分署）

▲車輛違規被罰18萬！車主拒繳百萬存款慘被扣押。（圖／翻攝執行署桃園分署）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名陳姓婦人2020年10月間闖越警方酒測攔檢點，事隔一個月又占用停車場的孕婦及育有6歲以下兒童者停車位，被相關單位舉證告發後，遭裁罰18萬600元，但她不願繳納罰金，稱車輛為其兒子所開。全案移送到執行署桃園分署，並追查出陳婦帳戶內有超過百萬存款，旋即發扣押命令，陳婦無奈之下，只好替兒子繳清罰金。

桃園分署指出，陳婦名下一部車輛2020年10月間行經八德區長興路與崁頂路口，而當時警方於該處設置酒測攔檢點，但該車卻沒有停下接受稽查，反而直接駛離現場，違規事實明確，經桃市交裁處裁處罰鍰18萬元。

沒想到，事隔一個月，該車輛又在大型購物中心違規占用孕婦及育有6歲以下兒童者的停車位，遭桃園市政府交通局裁處罰鍰600元。

對此，陳婦拒絕繳納罰金，稱該車並非她本人所駕駛，都是她兒子在開，不應該是處罰她。不過，桃市交裁處表示，汽車所有人對車輛有保管注意、篩選控管駕駛人，並擔保駕駛人行為合於交通管理規範之義務，陳婦並未申請歸責實際駕駛人，依道路交通管理處罰條例相關規定，以車主即陳婦為受處分人無違誤，並將全案移送執行署桃園分署。

經桃園分署追查陳婦財產狀況，發現她名下帳戶有超過百萬元存款，旋即核發扣押命令，陳婦無奈之下，只好替兒子繳清全部罰金。

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