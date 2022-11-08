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聖克里斯多福總理「台灣是會伸援手真朋友」　全球經濟不可或缺

▲▼總統蔡英文8日以軍禮迎接聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文8日以軍禮迎接聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日以軍禮迎接聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）。德魯致詞時表示，台灣透過製造外銷優質的產品與服務，在維護全球經濟繁榮方面，扮演不可或缺的角色，台灣也證明自己是在最需要的時候，會伸出援手的真朋友。

本次軍禮因下雨，上午10時30分移至國家音樂廳內舉行，在鳴放19響禮砲、演湊兩國國歌後，蔡英文致詞時表示，聖克里斯多福及尼維斯是台灣在加勒比海地區的重要盟友，這次是德魯就任3個月以來，首度出訪邦交國，充分展現對兩國邦誼的重視。

蔡英文說，兩國建交39年來，無論順境逆境，始終相互扶持，持續在各領域深化合作，有非常豐碩的成果。她期待，透過這次交流，兩國可以針對共同關切的議題，深入交換意見，未來有更多的合作交流。尤其是德魯總理關心的醫療及健保議題，相信臺灣一定能提供最好的經驗。

德魯致詞時說，很榮幸能在聖克里斯多福及尼維斯勞工黨於今年8月5日大選勝利之後，首度以聖克里斯多福及尼維斯總理身分訪問台灣，展現克國對中華民國台灣邦誼的重視，訪團成員都很感謝中華民國台灣政府的熱情款待，以及為此次國是訪問安排精采的行程。

德魯說，克國有不少國民受惠於台灣提供的獎學金，在台灣接受高等教育，這些國民當中有許多人返回克國建設國家，其他國家或許享有豐沛的天然資源，但克國最大的資源就是國民，因此更要努力強化克國的人力資源，他非常感謝中華民國臺灣政府與人民對此一目標的大力相助。

▲▼總統蔡英文8日以軍禮迎接聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）。（圖／總統府提供）

德魯也感謝台灣提供農業、醫衛、公共建設、資通訊及環境保護等協助。他指出，做為真朋友，聖克里斯多福及尼維斯政府隨時準備好，在國際場合發揮影響力，提倡克國與中華民國台灣共享的價值與原則。

德魯說，他堅信中華民國台灣透過製造外銷優質的產品與服務，在維護全球經濟繁榮方面，扮演不可或缺的角色；台灣在研擬方案解決疫情、氣候變遷調適、防災減災、糧食及生計安全等全球議題方面，也都有所貢獻；在全球層面上，台灣也在各個層面幫助克國，在各方面達成永續發展的目標。

德魯表示，聯合國17項永續發展目標，就是呼籲國際形塑夥伴關係，一同達成永續發展，台灣在這方面的實績紀錄令人敬佩，台灣證明自己是在最需要的時候，會伸出援手的真朋友。他說，聖克里斯多福及尼維斯政府將持續致力推動強化兩國邦誼，並期待與政府及民間各界人士見面，一同探討可能的合作領域，促進兩國人民及強化雙邊關係做為此行目標。

最後，德魯表示，2023年9月，克國即將喜迎獨立建國40周年，也正好是兩國建交40周年，是值得歡慶的里程碑，他確信彼此一定會在這歡慶周年的時刻，撥空探討如何以具體方式，展現雙方堅實的夥伴關係。

▲▼總統蔡英文8日以軍禮迎接聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）。（圖／總統府提供）

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