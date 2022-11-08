37歲人妻流產胎停26次產女！尪帶錦旗謝醫護　卻遭網怒罵冷血

▲大陸一名37歲女子近期順利產女。（圖／取自Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸湖南一名37歲的女子經歷了26次流產、胎停和反覆清宮（刮宮，早期人工流產採用的方法）手術後，3日順利分娩一名女嬰。此事今（8）早登上微博熱搜，網友紛紛表示心疼，「真是太遭罪了，看完以後百感交集」、「不擔心女的身體麼？」。

據《瀟湘晨報》報導，小雅（化名）一直希望能擁有一個屬於自己的孩子，但在2017年以前，她經歷了25次流產、胎停和清宮手術，月經量變得很少，各種治療方法都不見效。小雅2019年再次懷孕，然而不幸再次降臨，又發生了胎停情況。

小雅之後到湖南省婦幼保健院進行了雷佛奴爾（Ethacridine Lactate）引產手術，術後的復查中被證實有嚴重的子宮腔黏連，宮腔內膜纖維化明顯。

主任醫師李雪英介紹，對於這一類病人，術中一定要在宮腔鏡下規範直視操作，避免盲目的刮宮，重點是保護好殘留的、非常珍貴的子宮內膜，術後予促內膜生長治療，術後同時做好預防措施盡量防止粘連加重。

2個月後，醫師為小雅做了宮腔黏連分解術，術中評估是重度黏連；之後為她分離了宮腔黏連，恢復了宮腔的形態，並保護了宮腔內稀疏的子宮內膜。術後，小雅在醫師指導下進行了規範的促內膜生長治療，復查宮腔鏡宮腔形態雖然正常，但內膜非常薄。此後小雅定期接受治療。

37 歲的小雅今年2月再度懷孕，她不敢有一絲懈怠，立刻找到李雪英醫師並選擇中西醫結合保胎治療。小雅11月3日接受了剖腹產，順利分娩女嬰。丈夫7日帶著「錦旗」來到醫院，感謝全體醫護人員的幫助。

此事今早登上微博熱搜，引發網友熱議。不少人直言，「恐怖故事以這麼溫馨的語氣講出來更恐怖了」、「不要推給我這種陰間新聞」、「何必呢！不理解…」、「真有必要非得要這個孩子嗎？」、「這家老公是真不拿媳婦命當命啊」。

不過，也有網友認為該尊重當事人的選擇，「自己的身體，自己隨意吧」、「不贊同這種執著，但是也不能否認有的人就是超級想要自己的孩子，超級想當媽媽」。