孕婦散步突然出血　警急開道僅花1／3時間送醫順產母女均安

▲警車鳴笛開道僅花10分鐘即將孕婦護送到醫院。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市28歲高姓孕婦2日晚散步時突然大量出血，家人開車載孕婦經過龜山派出所前，衝進派出所表示妻子懷孕36週突然有出血狀況求助警方開道，員警當下以巡邏車開道鳴笛，引導護送夫妻車輛前往林口長庚醫院治療，讓原本30分鐘路程10分鐘就到達，因及時送醫平安產下女嬰。

▲▼因及時送醫，孕婦平安生下女嬰。（圖／龜山警分局提供）

昨晚20時許龜山派出所警員曹惟智、吳俊佑擔服勤務時，遇民眾突然衝進所內，滿面驚慌的稱自小客車上有懷孕36週之高姓孕婦尚未到預產期，卻在住家附近散步時，突然不明原因大量出血，懇求員警協助，員警見事態緊急，正值下班時間車流量大又雨勢磅礡，若等待救護車到來恐會耽誤更多時間，故當機立斷駕駛巡邏車開啟警示燈及沿路警鳴器開道，引導護送高姓孕婦車輛至林口長庚醫院，讓原本30分鐘的路程僅10分鐘就到達，所幸高姓孕婦及時就醫後順利產一女，母女平安。

龜山派出所所長汪冠宇表示，感謝沿路的駕駛人讓道，也對處理員警敏銳判斷情勢積極協處，以巡邏車在安全的車速下引導護送有生命危險的孕婦迅速就醫治療，堪為同仁楷模、表率。