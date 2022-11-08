美期中選舉將登場　馬斯克：投給共和黨制衡拜登

▲馬斯克喊話中間選民投給共和黨。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富、推特新老闆馬斯克（Elon Musk）在8日美國期中選舉前，表態將投票給共和黨，他說讓共和黨控制國會，以制衡民主黨和總統拜登，這也是美國社群媒體領導人首次明確表態支持某一政黨。

路透社報導，部分團體認為馬斯克擁護絕對言論自由的立場，將會大大增加推特上不實訊息的傳播，部分廣告贊助商已經從平台撤資，馬斯克則責怪批評者對平台審核的疑慮。

馬斯克在社群媒體擁有廣大影響力，期中選舉前他在推特發文向1.14億位追隨者公開呼籲，「致獨立思考的選民：共享權利能遏制兩大黨最嚴重的濫權，有鑑於總統是民主黨，因此我建議票投共和黨。」

馬斯克接著表示共和民主兩黨的鐵桿選民絕不會跑票，所以中間的獨立選民才是真正主導的人。他澄清自己並非共和黨人，過去也一直都是票投民主黨，未來也有機會再投給民主黨。

部分媒體調查顯示，今年美國期中選舉可能由共和黨在國會拿下過半席次，打破兩黨平衡進而掌權，不過綜觀美國歷史，國會掌權黨派與總統黨派相左的情況非常常見。

馬斯克此前表示將取消美國前總統川普（Donald Trump）的推特禁令，但時間不會在期中選舉之前。川普任內經常在推特轉發不實、部分事實或含有嚴重誤導訊息的推文，更因煽動去年1月國會暴動而受到調查，未免川普進一步擴散極端言論，此前推特決定封禁川普帳號。