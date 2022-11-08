澤倫斯基稱頓內茨克激戰「俄軍損失慘重」　基輔入冬恐停水斷電

▲基輔入冬後將陷入斷水斷電危機。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄羅斯軍隊仍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克地區，且可能再針對烏克蘭能源設施發動攻擊；基輔市長則敦促居民，若首都停水斷電，應考慮準備短暫撤離。

●烏克蘭頓內茨克持續激戰 澤倫斯基：俄軍損失慘重

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，俄羅斯軍隊仍持續猛攻烏克蘭東部的頓內茨克（Donetsk）地區，但他們在當地損失慘重，且俄軍也正準備對烏克蘭能源基礎設施發動新的攻勢。

路透社報導，澤倫斯基在他的晚間談話影片中表示：「俄羅斯對於頓內茨克地區的猛烈攻擊仍持續中。敵人在那裡蒙受慘重損失。」

澤倫斯基還說，他認為俄國「正集中軍力和相關手段，可能會再度對我們的基礎設施發動大規模襲擊，能源基礎設施首當其衝」。

●基輔入冬恐停水斷電 市長：應考慮準備短暫撤離

在澤倫斯基警告，俄羅斯可能再針對烏克蘭能源設施發動攻擊之際，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）也敦促居民作最壞打算，包括首都可能停水斷電。

他在接受電視採訪時表示，居民應該考慮去和城外的朋友或家人住一段時間。他指責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）蓄意以民用基礎設施為目標。

克里契科說：「蒲亭就是要讓我們死、挨餓受凍，要我們逃離自己的土地，這樣他就可以擁有這片土地，這就是侵略者的居心。」

●烏克蘭南部赫松市大停電 俄軍侵烏後首見

被俄羅斯占領的烏克蘭南部赫松市官員說，經歷一波空襲且赫松州（Kherson）內一座重要水壩也毀損後，赫松市遭斷水斷電。赫松市在俄軍2月入侵烏國幾天後就淪陷，這是當地首次發生停電。

法新社報導，莫斯科當局扶植的政府在通訊軟體Telegram上表示：「在赫松與州內其他地區，目前暫時停止供電和供水。」

親俄政府並表示，這是「烏克蘭方面籌劃攻擊貝里斯拉夫（Berislav）-卡科夫卡（Kakhovka）公路所導致，有3個高壓電線桿受損」，能源專家正努力「迅速」解決問題，民眾應「保持冷靜」。

▲美國總統拜登的幕僚，正在與俄羅斯高層秘密對話。（圖／達志影像／美聯社）



●傳拜登幕僚與俄國高層秘密通話 希望降低核武衝突

「華爾街日報」（WSJ）報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾與俄羅斯高層通話，但未對外公開，美方希望降低俄烏戰爭對外蔓延或升級成核武衝突的風險。

華爾街日報引述美國和盟國官員的說法報導，美國總統拜登的國安最高幕僚蘇利文近幾個月與俄國克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）和俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）秘密通話，沒有對外公開。

白宮對此不予置評，回應相關報導提問時，僅以美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）聲明回說「人們會聲稱很多事」。

●傳拜登幕僚與俄高層秘密通話 克宮拒絕評論

「華爾街日報」報導，美國和俄羅斯高層官員曾經就避免烏克蘭戰爭的情勢進一步升高通話會談，但是沒有對外公開。克里姆林宮拒絕就此評論。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們對此一報導沒有評論。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，美國曾經私下鼓勵烏克蘭釋出願意與俄羅斯談判的訊號。培斯科夫也拒絕就此評論。

他說：「這個嘛，我們不知道情況是否如此。我再次重申，有一些真實的報導，但多數情況下的報導純屬臆測。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完