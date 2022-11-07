孤身俄軍躲戰壕被無人機「狂投彈」　他徒手接彈求存活

記者林彥臣／綜合報導

烏軍在對抗俄軍侵略的過程中，無人機的應用佔了相當重要的地位。在一個親俄推特專頁上，就記錄了一個孤身俄軍，躲在戰壕裡，被烏軍的無人機發現，對他瘋狂投彈，這名俄軍為了求存活，只得徒手接彈把掉在身邊的榴彈丟出去。

▲一名躲在戰壕裡的俄軍，徒手接無人機的榴彈求生存。（圖／翻攝自twitter／@LWNChannel）



這則影片近期在親俄專頁之間瘋傳，一名疑似負傷的俄軍，孤身一人側躺在戰壕裡，烏軍無人機發現之後，先後對他投了3枚榴彈，第一枚落在胸前、第二枚落在背上，他都把榴彈丟出去之後，在遠方引爆，第三枚偏離目標，他也趁此時起身離開。

由於影片只有28秒，也無法得知這名俄軍後來是否成功逃亡，或是找到友軍協助，還是後來又遇到其他的烏軍追擊。

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