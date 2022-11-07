不被馬斯克認證？普丁官方推特帳號「藍勾勾」竟被移除

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）官方推特帳號默默失去「藍勾勾」。（圖／翻攝自推特）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）日前以440億美元成功收購推特後，隨即推出每月收費8美元（約台幣256元）來提供身分認證的「藍勾勾」，此方案也引發極大討論。日前有眼尖網友發現，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的官方推特竟失去了「藍勾勾」。

根據外媒報導，推特網友「@runews」昨（6）日貼出圖片，只見俄羅斯總統普丁的官方推特「@KremlinRussia_E」頁面截圖，原本在名字右側有官方的「藍勾勾」認證，現在少了「藍勾勾」。推文諷刺寫道，「哦…看來有人剛剛移除了俄羅斯總統的帳號認證」，並在文末標記馬斯克的推特帳號。

Oh.. someone has just removed the verification from the President of Russia’s Twitter account. @elonmusk pic.twitter.com/68gneS7wCV — Russian Market (@runews) November 6, 2022

訊息一出馬引發大量討論，不少人留言表示，「沒人在乎」、「看來普丁忘記支付8美元了？」、「他是不是少付錢哈哈哈」、「反正付錢就能有藍勾勾，藍勾勾也沒啥意義了」、「馬斯克拒絕普丁以盧布支付？」、「請普丁下次記得付8美元」、「普丁：我拒絕付款」。

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