不被馬斯克認證？普丁官方推特帳號「藍勾勾」竟被移除

▲俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)官方推特帳號默默失去「藍勾勾」。(圖/翻攝自推特)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

馬斯克(Elon Musk)日前以440億美元成功收購推特後,隨即推出每月收費8美元(約台幣256元)來提供身分認證的「藍勾勾」,此方案也引發極大討論。日前有眼尖網友發現,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的官方推特竟失去了「藍勾勾」。

根據外媒報導,推特網友「@runews」昨(6)日貼出圖片,只見俄羅斯總統普丁的官方推特「@KremlinRussia_E」頁面截圖,原本在名字右側有官方的「藍勾勾」認證,現在少了「藍勾勾」。推文諷刺寫道,「哦…看來有人剛剛移除了俄羅斯總統的帳號認證」,並在文末標記馬斯克的推特帳號。

Oh.. someone has just removed the verification from the President of Russia’s Twitter account. @elonmusk pic.twitter.com/68gneS7wCV