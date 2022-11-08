火鍋加什麼青菜最搭？老饕狂推「3經典」：煮湯頭人間美味

▲台灣人愛吃火鍋，不論是冬天還是夏天都能吃。（圖／Pixabay）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

吃火鍋的最佳季節來了，而火鍋內該加什麼蔬菜，每位老饕可是各有所愛。一名網友就認為，茼蒿和水蓮是自己覺得最搭火鍋的蔬菜，引發熱烈討論，不少人狂推「3經典蔬菜」，只要丟這些菜去煮湯頭，保證人間美味。

一名網友在PTT以「火鍋最搭的蔬菜是哪種？」為題發文，表示最近開始轉涼，家人們也開始頻繁的想吃火鍋，讓他好奇「大家覺得吃火鍋最搭的菜是什麼？」而他也先提出自己最愛是「茼蒿跟水蓮」，並認為「高麗菜也好吃，但如果是辣味鍋會吸很多辣油」，好奇大家「吃火鍋一定會點的蔬菜是哪種」。

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▲美味又營養的茼蒿，是不少人吃鍋的心頭好。（圖／記者蔡佩旻攝）

貼文一出許多網友都點名茼蒿、大白菜、水蓮，「茼蒿+1，本來就是冬季限定的火鍋蔬菜」、「水蓮、茼蒿、高麗菜正解」、「當鵝（茼蒿）是唯一解，其他都邪門歪道」、「高麗菜，跟鬼一樣」、「茼蒿一生推，沒有比它拿來煮火鍋更好吃的蔬菜了」、「茼蒿唯一支持」、「大白菜煮到軟，超好吃」、「水蓮讚」。

但也有網友提出不同想法，「大頭菜還有冬菜下去煮湯頭，人間美味」、「芋頭我個人很愛吃，但要買有先炸過，不會煮了散掉的那種」、「芋頭南瓜，聽說很多人會崩潰」、「水蓮、木耳」、「香菜，整株的」、「一定要娃娃菜啊」、「金針菇」、「大陸妹」。

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