高端報告遭疑「疾管署代打」　薛瑞元澄清：僅對單價疫苗綜合分析

▲衛福部長薛瑞元聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗保護效益通過食藥署審查，順利保住EUA，但保護力報告遭疑由疾管署代打。對此，衛福部長薛瑞元回應，現在進入次世代疫苗時代，疾管署只是對過去打了的單價疫苗進行真實世界分析，了解保護效益為何，「不是為了高端做的」，其他國家也有針對不同疫苗做綜合分析。

食藥署高端疫苗保護效益評估專家會議，3日深夜以14:0通過高端疫苗保護效益審查。指揮中心4日也公開分析資料，在四大廠牌疫苗中，接種三劑高端疫苗在中重症、死亡保護力，高於莫德納、AZ，低於BNT。不過，卻有不少專家對結果存疑此項分析是「拿第四期臨床試驗取代第三期」。

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薛瑞元今（7）日出席立法院第10屆第6會期社會福利及衛生環境委員會第9次全體委員會議，審查中華民國112年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算。會前接受堵訪回應「沒打高端不能監督高端」，以及「高端報告是政府幫忙做」等議題。

薛瑞元回應，現在有些是非亂掉了，很多都是沒有打高端的來批評高端，有接種者說高端帶來的好處也被批評，「這就很奇怪。」他另澄清，疾管署做的疫苗保護效益綜合評估報告，是在進入次世代疫苗前對過去打了單價疫苗做統整，了解不同疫苗保護效益為何。高端保護效益審查是綜合高端提出的報告、某醫學中心做的簡報和疾管署報告綜合研判。

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