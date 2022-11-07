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網傳「美魔女牙醫夫」丁金聰審高端效益　王必勝否認：將向警方報案

▲▼指揮中心11/4記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

前衛福部部長、台北市市長參選人陳時中昨日被爆出餐敘後，十指緊扣和緊摟台北市立聯合醫院松德院區副院長李雅玲，PTT鄉民也爆料其夫丁金聰為審查高端疫苗保護效益的14位專家之一。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（7）日在記者會二度嚴正駁斥，丁醫師並非審查委員之一，會針對PTT錯誤說法向警方報案。

王必勝下午在記者會上駁斥，丁醫師並非審查高端保護效益的14位專家之一，「這是錯誤報導」，自己連丁醫師的全名都叫不出來。針對錯誤影射，指揮中心會請法制單位跟警方報案，釐清PTT錯誤說法。

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除此之外，王必勝也將昨日在臉書發布的5點高端疫苗審查疑慮，在記者會中以手板呈現。他也說明不公布專家名單理由，為怕特定人士可能會騷擾或者霸凌肉搜與會專家，「這樣會造成很大的困擾」，這不是我們主辦單位願意看到的。

王必勝臉書5點說明如下：

1. 某黨質疑專家審查會用舉手投票來決定結果？

事實是，14位專家在聽完各項報告後進行提問及討論，最後再依照自己的專業判斷，以書面記名投票，再由會務人員統計結果並留下紀錄。依各人意志投票表決，相較於其他方式，如共識決或收集意見由業管首長決定，已是最民主且尊重專業的機制。

2. 部份人士批評審查內容使用疾病管制署大數據資料？

指揮中心在第一時間就已經清楚說明，這次審查資料有3個部份，分別是高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析、以及疾管署大數據資料庫統計分析。其實一般審查新藥時，除了申請公司報告，幕僚單位也會準備文獻、數據、各國比較…等資料供專家委員評判時參考。這次納入各種資料時，也現場請專家委員投票決定是否適當，並獲得一致同意，過程很嚴謹。而各單位報告自己的資料，非高端公司的資料，所以從未提供給該公司。

3. 在野黨要求公開專家委員名單？

首先這樣的審查會並沒有法律規定要公開委員名單。當天調查出席委員意願，大部份委員都反對公開。因此我們不會公開委員名單以示尊重。專家願意貢獻所學，協助政府並參與公共事務，是國家進步的重要基石。在特定人士可能意圖騷擾、霸凌之下，公開名單勢必造成專家委員嚴重困擾。這絕非主政單位所願，也非國家之福。

4. 部份人士指稱審查速度太快？時機敏感配合特定候選人？

根據各種公開資訊，包括在野黨、部份媒體…等，都要求對高端保護效益報告儘快審查並公告，並未有人希望延遲處理。因此指揮中心要求食藥署配合加速作業。如今卻又批評審查太快，令人難以理解。指揮中心從事各項工作，皆以專業及民眾需求為優先，不會考量選舉相關問題。會中最後以外聘委員14位專業判斷後投票決定，事前對於結果殊難預料，亦不可能掌控。無論結果如何也都一定會當晚發佈新聞稿週知民眾，配合特定候選人之說實屬無稽之談。

5. 疾管署大數據統計分析適法性？

指揮中心責成疾管署就資料庫大數據統計分析，是基於單價疫苗時期結束，希望以科學證據提供民眾這段時期疫苗接種效益相關資訊，也藉此作為指揮中心下階段疫苗政策訂定之參考。並依法無需事前申請倫理審查。該統計分析會擇期完整向民眾報告說明。

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