故宮又被爆！文物被「故意切開」事主還升官　院方回應了

▲故宮遭爆10年前有文物為了展示，被蓄意裁切，有人為破壞及事後隱匿嫌疑。（示意圖，非該畫／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮又遭爆料，10年前有一幅畫被一名科長「故意裁切」，只為了在展覽時符合展示櫃尺寸，而該科長當時沒有被懲處，更沒有交給政風調查，事後僅被調職還高升。對此，故宮今（7）日上午也提出回應。

近有媒體報導，故宮又有內部人員爆料10年前一幅畫「黃河蘭州浮橋圖」在展覽時，由於展示櫃尺寸太小，被一名科長請人將左右兩側各「裁掉一處」配合展示櫃空間，當時在場人員都認為不妥，涉及「人為破壞」，但在該科長堅持下仍然執行。

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事後此事件陳報給當時的院長馮明珠後，不但沒有送考核會懲處，也沒有交給政風調查，事件疑似遭到隱匿，被列為密件封鎖消息，而該科長室後僅被調職，甚至高升。

對此，故宮今日提出2點聲明回應如下：

1. 有關媒體報導調離科長職務屬懲處一節，係為錯誤說法，該員是研究員兼科長職，該調動僅是免兼科長職務，並非公務員考績法規定的記過等懲處內容，不列入個人的懲處紀錄。

2. 故宮將啟動回溯清查密件檔案，找出以往是否有人為毀損紀錄，不分年代，以相同的標準進行清理，並於清查完畢後完整公開結果。