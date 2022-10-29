慈悲共渡，跨越「溪」望！　靈鷲山大悲行腳持咒祈福

文／賴芃縈編輯整理









▲靈鷲人雙手合十依序以一排列隊齊步行腳，用慈悲虔誠的心持咒。（靈鷲山佛教教團提供）



大悲行腳，靈鷲送愛！10月29日，全台近400位靈鷲人齊聚西螺大橋，雙手合十共願同行齊步行腳，虔誠持誦〈大悲咒〉音不斷，締造創舉從彰化縣跨越西螺大橋到雲林縣的蝴蝶廣場，共振梵音穿透濁水溪和人心隔閡，更將持咒功德回向祝福人人平安，地球無災無難，也象徵靈鷲山大悲行腳向南躍進，大家在法喜充滿的樂音中，相約明年嘉義見！

位於新北市貢寮區的靈鷲山無生道場，以觀音法門為弘法核心，〈大悲咒〉更是重要的修持經典，開山住持心道法師說，〈大悲咒〉是觀世音萻薩的大慈悲心，字字句句都是修道成佛的重要口訣，以〈大悲咒〉回向遠離一切災難，是學佛人應該有的願力與悲心，也是對生命共同體與眾生的慈悲。



締造創舉跨越西螺大橋 〈大悲咒〉散播愛與和平



2015年，靈鷲山號召誦持〈大悲咒〉轉化心念，發起第1屆「大悲行腳」活動，由北而南接力舉辦，以宜蘭寂光寺龍潭湖為起點，一路從基隆中正公園、台北市大安森林公園、新北市樹林區猐寮公園，再到桃園市，因為疫情睽違近3年，今年第6年由護法會台中A區主辦，期盼〈大悲咒〉共振的能量，散播愛與和平。

一小步慈悲善舉，卻是人類希望和平的一大步！天氣一掃陰霾。秋高氣爽沒下雨，靈鷲山百萬及10萬遍以上大悲行者、全台各區會靈鷲人攜家帶眷，近400人走出戶外到場祝福，靈鷲人身著白色T恤，披戴紅色法成就功德帶串成的人龍，搭著紅色鋼橋和色彩鮮艷的蝴蝶廣場，格外亮眼好看。



恆傳法師：持誦〈大悲咒〉與觀音相應 莫令斷絕



靈鷲山大悲團指導法師恆傳法師領眾1分鐘平安禪並慈悲開示，觀音菩薩是聞聲救苦，千處祈求千處應，大悲願力無量無邊不只在一處，大悲行者行持的是觀音的悲願，行者心境、願力有多寬闊，咒的力量就有多寬闊，《大悲心陀羅尼經》記載，持〈大悲咒〉的人走在路上，風吹過他再吹拂旁人，旁人就可以得到〈大悲咒〉加持，風吹得多遠，加持就有多廣，期許大悲行者和觀音契合合而為一，走向人間、走向世界，不分人事時地物，隨心隨處發心持誦〈大悲咒〉，讓咒音無處不在，生生世世傳承，莫令斷絕。



妙明法師：薪火相傳 感恩大家共願同行



靈鷲山台中講堂執事妙明法師感恩靈鷲人共願同行，和台中A區護法會的努力，活動選在西螺大橋，是因為西螺果菜市場每年都載運蔬果護持水陸法會，想把祝福回饋給西螺鄉親。再者，西螺大橋民國42年完工，跨越了濁水溪、是台灣南北最重要的交通樞紐，而濁水溪是台灣南北的分界線，從北跨越到南有它的歷史意義，也有大悲行腳再往南走的傳承意味。



30年前從小貨車3噸半到現在20噸大卡車，謝謝市場好朋友每年募集蔬果、捐錢買米，捐助醬油，一起發心做好事，常常市場一廣播，幾小時就募集8天7夜的水陸法會燄口物資，這次匯聚更多善緣，有115人報名參加大悲行腳。



靈鷲送福（food） 愛心回饋鄉里



另外，「人間有愛 靈鷲送福（food）」慈善捐贈，將愛心化為實際行動回饋鄉里，連續5年每年將捐贈600箱食物箱，分贈彰化縣及雲林縣兩地的弱勢團體及家庭，讓小小善舉，擴散到每個角落。

活動最後，大家一起念誦祈願文，祝福人心向善，劫難消除；戰爭消弭，世界和平！中區大悲團長陳孟君師姐將大悲行腳活動會旗交接給嘉義大悲團長黃嘉葳師姐，代表永續傳承，將「悲心轉念 地球平安」的願心，傳到世界每個角落。

▲西螺果菜市場每年都載運蔬果和物資，護持靈鷲山水陸法會。（靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲人身著白色T恤，披戴紅色法成就功德帶串成的人龍，共同響應這有意義的活動。（靈鷲山佛教教團提供）

▲薪火相傳！主辦單位靈鷲山台中講堂執事妙明法師感恩大家共願同行。（靈鷲山佛教教團提供）