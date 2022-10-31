瘋電影／劇場版五等分的新娘　五姊妹都喜歡家教老師

文／賴賴

瘋言瘋語：

對於沒看過漫畫的讀者，來看這部電影，感覺這比較適合給已經看過漫畫的觀眾來觀賞，電影動畫操作要比電腦銀幕或電視卡通要來得精緻，但是這片卻整體感就像是把漫畫連貫後放上電影，而音樂也不斷重複，但事實上情感並談不上感動，音樂卻又下得重，反差效果很吃力，這部電影的ＴＡ設定很明顯，就是青少女或粉絲群，因為評價頗高好奇，果然就是粉絲電影。

由於是五胞胎五姊妹，所以五個女孩長相都很接近，單就構圖的部分，其實這種少女漫畫的繪圖能力很重要，就像愛情片必須要俊男美女的嚴格要求，才能產生共鳴，這部分因為個人實在看過太多少女漫畫，這個真的很普通，所以就是給熟悉的粉絲來觀賞是沒有問題的。

片 名：劇場版 五等分的新娘

英文片名：The Quintessential Quintuplets Movie

類 型：動畫

上映日期：2022-08-26

片 長：02時16分

導 演： 神保昌登

演 員： 松岡禎丞 、 花澤香菜(Kana Hanazawa) 、 竹達彩奈 、 佐倉綾音 、 水瀨祈(Inori Minase)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

貧窮高中生上杉風太郎（松岡禎丞 配音），為了讓討厭念書、眼看就要被留級的五胞胎姊妹順利高中畢業，因而成為她們的家庭教師，在五胞胎姊妹拼命努力下，終於順利升上高中三年級。畢業旅行結束後，再過不久將要畢業，她們也各自開始思考未來的事。一起共度了許多時光，五胞胎姊妹發現自己對風太郎的戀慕之情，風太郎也漸漸被她們吸引……。

▲全部都來跟老師告白，老師該如何選擇？

▲五姊妹都喜歡家庭老師。

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