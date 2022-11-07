帶著表演的熱愛領路前行！游安順「首入圍金馬影帝」自曝生涯起落的心路歷程

▲金鐘視帝游安順，今年首度以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬最佳男主角提名。（圖／格蘭菲迪提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

早已是金獎常客的硬底子演員游安順，在長達38年的演員生涯中，出演過上百部劇集、電影檔、舞台劇，累積了豐厚純熟且收放自如的表演功力，「最強配角」幾乎是大家對他的第一印象，他也曾在頒獎台上謙稱自己為提引出主菜風味的「蒜頭」。然而，今年游安順首度以《一家子兒咕咕叫》入圍金馬，一登場便叩關最佳男主角的影帝寶座！回顧他一路走來，即便已獲得金鐘獎迷你劇集最佳男配角以及最佳男主角的殊榮，依舊持續不輟精進自我演技，引領自己在演員之路突破自我堅毅前行的精神，如同有「威士忌領路者」之稱的格蘭菲迪，與金馬獎攜手合作，突破領域框架，並以領路者之姿發揮影響力。《東森新媒體ETtoday》藉此機會邀請游安順與讀者分享，如何貫徹領路者精神從懵懂少年到透徹中年的淬鍊之路！

難忘電影的迷人魅力 游安順「不惑中年」從沒有名字的角色演起

「像我這樣年紀的演員，要拍到由你擔任主角的電影，那是相當不容易的……」長年待在電視圈，很多人都忘了游安順其實是電影人出身。1985年，18歲的他從侯孝賢的《童年往事》出道，隨後陸續在楊德昌、柯一正與萬仁的作品中出演。「我退伍後，台灣電影圈有所改變，我就轉拍電視劇，偶爾再接一兩部娛樂性電影。」2008年，《海角七號》、《囧男孩》接連登場，再度掀起國片熱潮，心繫電影的游安順自然也注意到。因緣俱足下，游安順意外接到《KANO》的劇本，「當下我很驚訝，想說『哇好棒，竟然還有人找我回去拍電影！』就算只是一個沒有名字的農夫角色，沒關係，我也接！」也因這部片的賣座成功，以及許多觀眾對於農夫角色的注意，讓游安順這個名字，經過十幾年又再度重回電影圈。

從來就不是什麼特定角色專業戶的游安順，勇於嘗試挑戰各種角色的特質，讓他終於迎來多產且多金肯定的豐收季節。從只有幾場戲的無名農夫，到貫穿全場的男主角，曾經失意過的游安順，緊握每個演出機會，並以持續不懈之姿為自己領路前行。此次，游安順在《一家子兒咕咕叫》中，演活了面對兒子失蹤、賽鴿事業失利，而把自己封閉起來的阿欽師。「我第一次看到劇本就覺得阿欽師這人真不討喜，他傲慢、孤僻、偏執，極度自卑但自尊又高到不接受任何人幫助。我就跟導演詹京霖討論，這樣的人，我們要不要設計一點身體上的殘缺，讓觀眾看到他時能有一些同情，一些理解。」對角色的投入，讓游安順不是只對劇本照單全收。最後，走路跛腳不良於行的阿欽師，不僅讓人好奇他背後的故事，更多了被觀眾理解的可能。

▲對於揣摩角色有一套準備工作的游安順，也會就角色的設定與導演編劇溝通自己的想法。

演員與導演在片場的相互撞擊 就如格蘭菲迪威士忌追求多變的風味層次

這幾年，不敢停下工作的游安順，同一時間手上最多有三部戲軋著拍，該如何在片場與片場間，把自己從前一個角色迅速歸零，無縫接軌演活另一個角色？「其實不只軋戲要轉換不同角色，很多時候拍戲是會跳拍的，可能今天拍第二場，等下就要拍第十八場，角色一差就差10幾歲！」不斷跳脫角色框架、挑戰自我極限的游安順，便是格蘭菲迪的領路者精神代表。

游安順曾在其他訪談中分享，透過為角色畫「九宮格」，能快速幫助他在換場過程中，清楚角色在中間碰到的外在與心境轉折，來呈現出角色的連貫性。而細談這次他對阿欽師的準備工作中，游安順解釋，「我會準備一張紙，把阿欽師放在最中間，接著開始在旁邊的格子描述他的外在型態，還有他最擔心、最害怕、最期待、最渴望、最討厭，甚至最喜歡吃的等等，自然而然這個角色的方向跟定位就會比較清楚，也讓角色更加立體。」

▲游安順擅長以「九宮格」帶出角色鮮明的個性，讓演出更顯連貫且立體。

不過，游安順也笑說，有時到了拍攝現場，導演設想的可能會和他做的功課有所出入，他笑道，「當然就以導演為主！」然而拍戲這件事，也講求導演與演員彼此之間的磨合、撞擊與累積。「例如這次拍《一家子兒咕咕叫》，當我們演完一個段落，導演很滿意，但就像喝到一杯好酒，他會貪心啊，會問『能不能再給我不一樣的感覺』，我們做演員的當然要接受導演丟出的挑戰，說到底演戲和威士忌有異曲同工之妙，加點變化和風味，整體質感與層次也會更加豐富。」他回憶，拍攝《一家子兒咕咕叫》時，每個take最少6次，最多要20、30次，導演才滿意收工。「但我覺得很過癮，跟當兵一樣，不合理的要求就是鍛鍊！」游安順豪爽大笑，「當然這是我們在狀態、時間都允許之下，共同讓作品更完美的方式，如此也才能積累出迷人的角色與劇情。」

▲曾開過酒吧，喜愛小酌的游安順笑說，有時準備工作卡關，喝點威士忌就能為眼前的角色投注更多靈感。

遇上逆境順勢蹲低積累豐沛能量 中年演員磨岀光芒迎來花開機會

從社會底層的甘草人物，再到被視為權力象徵的父親或企業家，各種戲路對於「演成精」的游安順來說，有戲就接，人到就演。不過熟悉他的人都知道，他曾因出名得早、錢賺得快而揮霍無度，風光過後隨之而來的是投資失利、低潮負債的日子。「就像一年有四季，那段寒冬時期，我甚至在想……要繼續待在演藝圈，還是去外面做生意？」所幸游安順很了解自己，「我是個不懂得放棄的人，所以我也不會讓自己在人生失意時垮下來。」認為餐廳、酒吧等服務業工作也類似娛樂產業的他，陸續開設酒吧、日料和私人料理，維持生活開銷的同時，也在等待一個重返演藝圈的機會。

▲曾遭逢低潮，順勢蹲低積累更多能量的游安順，就如經過漫長製酒過程的威士忌，如今迎來驚喜不斷的芬芳收穫。

「後來，大愛台跟我招手，我開始跟著許多師兄師姐，了解他們一路走來也不容易的人生，扮演他們的同時，彷彿也在他們的人生走一遭。現在回頭看，那段時間不只加深我對於表演的詮釋，包括我對人生的態度，也都比過去更成熟穩重。」談到近年綠葉熬成紅花，連拿兩座金鐘以及爆棚的戲劇邀約，游安順不禁也紅了眼眶，「就像那句話『花開了，蝴蝶自來』，我很高興能與這些驚喜不期而遇！」

出道38年，熱愛演戲的游安順仍叨念著，「當演員真的是一件很幸福的事。」他憶起某次坐在咖啡廳，一位20出頭的女孩寫了張紙條給他，「她說謝謝我在某齣戲的演出，因為那齣戲讓她諒解自己的父母，也讓全家人關係變好了，這真的是一個太大的反饋了，那瞬間做為一個演員，我心裡好踏實。」游安順將那張紙條留在皮夾好幾年，後來因搬家多次不慎遺失，但那些字句仍印在心上，「我一輩子都不會忘記！」

為準影帝喝采！以「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」謝謝從未停下腳步的自己

回首來時路，游安順感念諸多貴人相助，「從來沒想到能入圍金馬獎，對演員來說這個機會可遇不可求，因為要具備太多的天時地利人和，包括需要導演、劇本以及一整個專業的團隊，才能讓你拿到入圍門票。」然而，如今的他，也學著感謝那個始終堅持信念、不放棄專業表演工作的自己，「現在要遇到好導演、好劇本，又是適合我這個年齡的角色多不容易啊，機會來了，我有沒有認真做好？有沒有把自己放進角色裡享受他？有沒有想盡辦法打動觀眾？如果都有了，就算沒入圍，做為演員那也是我應該的工作。」

▲談起往後目標，游安順隨遇而安道，「我給自己的設定就是演到不能再演，繼續保持我對演藝工作的熱忱，讓觀眾感受到我的表演能量，看見我更多的樣貌，這就是我這輩子做演員最大的成就與快樂吧！」

對他來說，無論最後獲獎與否，對於表演的熱愛仍會持續帶著他領路前行。當然，入圍金馬這個標誌性的肯定，以一杯格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌為自己慶賀，最合時宜！讓擁有獨特果香、香草橡木、清甜麵包香以及濃郁香甜尾韻的過桶風味，為每個戲劇角色與真實人生，致敬屬於他們「獨一無二的不凡時刻」。也曾浸淫在劇場的游安順，常以李國修的名言「人一輩子做好一件事，就功德圓滿」看待自己人生如戲、戲如人生的歷程。無論是站在台上的演員，或是底下看戲的觀眾，都有起伏無望的時候，當百轉千迴終於迎來另一片人生風景，不妨就以這支挑戰製酒工藝巔峰的頂級威士忌乾自己一杯，謝謝從未停下步伐、始終勇敢領路向前的自己。

▼當百轉千迴終於迎來另一片人生風景，就以這支挑戰製酒工藝巔峰的「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」，謝謝從未停下步伐、始終勇敢領路向前的自己。