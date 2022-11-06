中共退休高官「詆譭黨和國家領導人」落馬！官方：嚴重違法違紀

▲魏彬被開除黨籍。（圖／翻攝自上觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省退休多年的廳級官員魏彬，被指「惡意詆譭黨和國家領導人」，近日被開除黨籍及取消其享受的待遇。當局稱將其涉嫌受賄犯罪問題移送檢方，所涉財物一併移送。魏彬現年65歲，長期在省委組織部工作，2017年退休前是省委巡視組副組長（正廳級）。

據陸媒《上觀新聞》報導，文章以（惡意詆譭黨和國家領導人，抨擊反腐敗工作，「內鬼」魏彬被開除黨籍）為題。

通報指出，魏彬違反政治紀律和政治規矩，背離「兩個維護」，惡意詆譭黨和國家領導人，抨擊反腐敗工作，串供，銷毀、轉移、隱匿證據，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規接受宴請；違反廉潔紀律，搞錢色交易；利用職務上的便利為他人謀取利益，索取或非法收受他人財物，涉嫌受賄犯罪；退休後，利用原職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請託人謀取不正當利益，收受請託人財物，涉嫌利用影響力受賄犯罪。

通報稱，魏彬身為巡視機構黨員領導幹部，政治上蛻化變質，毫無理想信念，背離「兩個維護」，背棄初心使命，喪失黨性原則，對黨極不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查；經濟上貪婪成性，價值觀極度扭曲，信奉金錢至上，對紀法毫無敬畏之心，把公權力當作謀取私利的工具，大肆斂財；生活上腐化墮落，內心陰暗，精神空虛，道德敗壞，寡廉鮮恥，大搞錢色交易，嚴重破壞被巡視地區政治生態，嚴重損害黨的事業和黨員領導幹部形象。其行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大乃至黨的十九大後仍不收斂、不收手，拒不認錯悔罪，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予從嚴從重處理。

通報宣佈，依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予魏彬開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。