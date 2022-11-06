南非沿海城市德班發生槍擊案「6死1傷」　警方呼籲目擊者提供線報

▲南非發生槍擊案，造成6死1傷。（圖／示意圖／達志影像）



文／中央社

南非警方今天表示，數名凶嫌昨晚在沿海城市德班（Durban）郊區開槍打死6人，另有1人受傷。

法新社報導，這起槍擊事件於4日22時30分左右（格林威治標準時間20時30分）發生在東南部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）德班以西的克勒蒙（Clermont）。

Detectives from the provincial organised crime unit in KwaZulu-Natal are appealing to Clermont residents to come forward with information that could assist them in arresting those behind the killings of six people in the area. https://t.co/x2xxd6nKoa — Times LIVE (@TimesLIVE) November 5, 2022

警方指出，「身份不明的凶嫌開火時，受害的7名男子正聚集在某個非正式定居點的一個房間裡。」

「6人當場被射殺，另有1人受傷。」

警方目前正針對謀殺和謀殺未遂進行調查，並呼籲目擊者出面提供線報。

瓜祖魯那他省警察首長說，「沒有任何理由可以為如此野蠻的殺人方式進行辯護。」

根據最新官方數據，南非是世界上犯罪率最高的國家之一，警方每天都會接獲約70起謀殺案通報。

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