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大陸 大陸焦點 特派現場

「兩岸藝術新天地論壇」開幕　6藝術家現場創作《滬台八景圖》

▲▼「兩岸藝術新天地論壇」開幕　6藝術家現場創作《滬台八景圖》。（圖／ETtoday翻攝）

▲6藝術家現場創作《滬台八景圖》。（圖／ETtoday翻攝）

大陸中心／上海報導

第十一屆兩岸藝術新天地論壇5日下午在黃浦江畔的豫園花園舉辦，由上海黃浦區台胞台屬聯誼會、台灣東門美術館和台灣中華書道學會共同舉辦，上海市台灣同胞聯誼會專職副會長莊振文、上海市台灣同胞投資企業協會副會長王躍和四十多位來自兩岸的嘉賓和藝術家出席了開幕式。

開幕儀式上，黃浦區台聯會會長陳理表示，經歷了十屆的「兩岸藝術新天地論壇」，作為兩岸交流的一個優秀品牌項目，已影響到台灣地區多個縣市，促進了兩岸人民的文化交流，更建立起了兩岸人民深厚的友情。

陳理說，這屆論壇，是新十年的開端，「我們克服疫情帶來的影響，在論壇的組織、內容和參與對像等三個方面做了積極的拓展和探索，期待兩岸藝術新天地論壇能在兩岸藝術文化領域真正開創一片新天地。」

▲▼「兩岸藝術新天地論壇」開幕　6藝術家現場創作《滬台八景圖》。（圖／ETtoday翻攝）

上海市台灣同胞聯誼會專職副會長莊振文、上海市台灣同胞投資企業協會副會長王躍和兩位獲獎同學共同打開書寫論壇活動主題的「同心·同源·共情·共識」捲軸，並宣布第十一屆兩岸藝術新天地論壇開幕。

為推動兩岸青少年文化藝術交流，第十一屆「兩岸藝術新天地論壇」首次增設「青少年未來藝術發展關愛」活動暨「童心源」兩岸青少年中華故事繪畫大賽。鼓勵兩岸青少年圍繞中華傳統故事，開展畫作創作，引導青少年深化傳統文化認知，堅定樹立文化自信，傳承中華文化血脈。

開幕儀式後，參加論壇的領導和嘉賓一起觀看了《跨海·傳承————台灣書畫作品展》。經過半年多的籌備，主辦方邀請了台灣書畫家任漢平、張國榮、張松蓮、郭香玲、呂仁清、韋仰哲六位藝術家參展，此次參展的六十八幅作品體現了書法、國畫、篆刻等中華民族喜聞樂見的傳統藝術形式和特點，涵蓋了中華歷史文化、自然風光、兩岸人文風情等豐富內容。

觀展結束後，此次活動正式進入主題論壇環節。六位來自兩岸的優秀青年藝術家針對「海派文化在兩岸傳統藝術融合與創新中的作用與地位」共同開展研討和互動，藝術家們通過跨學科的交流和多視角的拓展分享了各自的感悟和心得，並在現場攜手共同創作的一幅《滬台八景圖》。

▲▼「兩岸藝術新天地論壇」開幕　6藝術家現場創作《滬台八景圖》。（圖／ETtoday翻攝）

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