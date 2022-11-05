支持被統一？　蔣萬安嗆綠共、陳時中打保台牌、黃珊珊酸小英被打臉

記者陶本和／台北報導

台北市長辯論會5日下午登場，在媒體提問環節，三立新聞主持人呂惠敏詢問，是否支持被中國統一？而面對軍事恫嚇，要如何維護台灣現行的民主自由？如何捍衛首都安全？對此，民進黨候選人陳時中表示，台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，這就是DNA；而國民黨候選人蔣萬安則說，一國兩制當然反對到底，也不忘嗆「綠共一家親」；至於無黨籍候選人黃珊珊則酸陳時中不辦雙城論壇，是在打臉總統蔡英文。

在第三階段媒體提問環節，三立新聞台「驚爆新聞線」主持人呂惠敏詢問，中共20大強調絕不承諾放棄使用武力，她問3位候選人是否支持被中國統一，如果答案是否定的，有沒有具體的做法和策略？面對軍事恫嚇，要如何維護台灣現行的民主自由？如何捍衛首都安全？

對此，陳時中表示，台北市長就是民防指揮官，不過近來民防人員人數縮減，這兩年就少了2.2萬人，這個問題是個警訊，他若當市長，一定要強化民防組織，補足民防人力，建置相關資料庫，發行民防手冊，增進民防技能的訓練，過去民防淪於表演型態，未來會用更正統、重視的心態來看，例如瑞典民防手冊就記錄如何辨別假訊息，面對未來各種型態的戰爭，包括資訊戰，應該對民防有正確的了解，辨別相關的假訊息，對國防戰力一定會很有幫助。

至於若當選是否會辦雙城論壇，陳時中表示，台北作為首都，城市交流是必要的，可是今天所講的雙城論壇指的是跟對岸，對岸謀我日亟，有相當的侵台企圖，真的要特別注意。他也回顧，國民黨籍前台北市長郝龍斌任內做得很積極、很有企圖，有4項MOU、28項的協定，可是沒有一項有形成真正的成果，柯文哲也說要把悠遊卡發行到上海，可是自己並沒有看到，反而看到五星旗在台北遊行。

至於是否支持統一？陳時中說，「答案當然是否定的」，台灣是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，這就是我們的DNA，反對任何人破壞台灣民主自由的方式，首都市長尤其重要，一定要向國際傳達正確的訊息。

▼蔣萬安、陳時中、黃珊珊出席台北市長候選人電視辯論會（由左至右）。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）



輪到蔣萬安回答時，他表示，自己的立場清楚，就是恪遵中華民國憲法、遵守中華民國主權，捍衛台灣人權、法治、民主的價值，這就是他的DNA，這也是台灣人堅定的信念。

蔣萬安嗆，民進黨遇到選舉就提抗中保台，只是嘴巴談抗中，但根本保不了台灣，當中共有4顆飛彈飛過台灣上空，是日本公布相關情資，台灣人才知道此事，當中共民用無人機丟榨菜、滷蛋，台灣連反擊都是要慢半拍，這樣的執政黨還要談抗中保台嗎？

蔣萬安承諾，如果當選台北市長，一定加強防空避難演練、盤點台北防空避難場所、檢討指引，堅定保衛台灣人生命的堅定意志。民進黨就是一直綠能你不能，一路走來始終雙標。民進黨一邊指控BNT在大陸分裝、上海代理，但是又允許中資公司來做高端的第二期報告；一邊出征藝人親中賣台，一邊鄭運鵬大賺人民幣時，民進黨卻安靜無聲。

蔣萬安也提到，當馬斯克談到將台灣變成大陸特別行政區，有人想都不想就說可以討論看看，「當然是捍衛到底、捍衛主權到底，堅守台灣人尊嚴，但竟然有人說可以進一步討論看看，而他就是在左手邊的陳時中」。他嗆陳時中，有什麼可以再討論看看？「面對一國兩制，當然反對到底、當然捍衛主權」，也難怪網友都說，綠共一家親，所言不假。

黃珊珊回應時表示，「我已經多次公開說過，民主自由跟獨裁專政是不可能並存的，這就是我的立場。」台灣民主化經過30年的發展，民主自由的信念早已深植人心，成為台灣人DNA，「我會盡一切的能力去爭取和平，讓人民能安居樂業，但面對恐嚇跟打壓，我們當然要堅定信念，更要有決心捍衛我們家園。」

黃珊珊說，從烏克蘭戰爭學到的教訓，台灣最強國防力量，其實會是來自國際支持，如果只是把眼光放在兩岸，那就是畫地自限，所以要做的是擴大跟全世界的交流。台北市在全球有51個姐妹市，未來她會更積極推廣城市交流，促進台北市跟其他城市建立雙方定期對話的城市論壇。

接著，黃珊珊向陳時中喊話，總統蔡英文於雙十國慶文告時說，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流，但陳時中立刻說不會續辦雙城論壇，「（你）在打臉蔡英文嗎？還是這就是你說的抗中保台？」

而黃珊珊也詢問蔣萬安，連中共都不否認，國民黨買辦在對岸有一個很大的產業鏈，兩岸紅利無法全民共享，只讓國民黨少數人寡占，「未來假設你當市長，要如何面對這些買辦集團的利益，如何杜絕這些人班師回朝？我再說一次，戰爭是沒有贏家的。」