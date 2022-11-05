快訊／北韓被激怒又射了！朝西「連射4枚」短程彈道飛彈

▲北韓近日多次試射導彈。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部稍早表示，北韓（朝鮮）今（5）日上午11時32分至11時59分，從平安北道東林郡朝西海（黃海）發射4枚短程彈道飛彈，其飛行高度20公里、射程130公里、飛行速度為5馬赫。

從以往北韓試射飛彈的慣例來看，北韓大部分皆是向東部海域，也就是東海（日本海）發射飛彈，此次罕見在距離朝中邊境（中國遼寧省丹東市）20公里處、且向西部海域發射4枚飛彈，其實較為罕見。目前南韓軍方正嚴密分析北韓的軍事意圖。

美國空軍戰略轟炸機B-1B飛抵南韓後，美國派出2架B-1B、4架F-16戰隼戰鬥機，南韓則派出4架F-16戰隼戰鬥機展開聯合訓練。

先前南韓、美國經討論後，決定將聯合空中軍事訓練「警戒風暴」延長至5日，美國空軍戰略轟炸機B-1B從關島飛抵韓半島（朝鮮半島）參加警戒風暴，推測恐是此消息傳出後激怒平壤當局，才決定於5日上午又發射4枚短程彈道飛彈。

▲朝中社10月10日發布一張未註明日期的照片，顯示北韓在秘密地點發射導彈。（圖／路透）

回顧過去4天中，北韓就有3天試射飛彈，其中3日上午7時40分向東發射疑似是「火星-17型」的洲際彈道飛彈，雖然飛彈在正常飛行時宣告失敗，不過其飛行高度1920公里、射程為760公里，接著於該日上午8時39分、下午9時35分分別發射2枚與3枚短程彈道飛彈。

2日，北韓更在當天連續發射25枚飛彈，其中更朝東海（日本海）北方界線（NLL）以南公海的方向發射短程彈道飛彈，飛彈朝鬱陵島方向飛去，導致鬱陵島一度發佈警報，最後彈頭墜落於江原道束草市以東57公里海面。

另外，北韓昨（4）日上午11時還派出180架軍機升空，其中轟炸機更執行空對地射擊訓練。

►震懾北韓！美軍派戰略轟炸機B-1B飛往南韓 參加美韓空中軍演

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》