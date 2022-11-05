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王必勝再解釋高端保護效益報告　真實世界資料比臨床試驗更有效力

▲▼指揮中心11/4記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署3日晚間宣布高端疫苗保護效益專家會議以14:0表決通過，但是仍遭外界質疑沒有完成三期臨床試驗，指揮中心還以上市後的第四期數據出來頂替。指揮中心指揮官王必勝今（5）日表示，高端保護效益如果用真實世界資料數據來評估，是比臨床試驗的結果「更有效力的」。但也強調，高端疫苗確認了符合保護效益，就是維持緊急使用授權（EUA）的有效性而已。

11月3日專家會議審查高端疫苗保護效益評估報告，就高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料，顯示接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意。

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指揮中心發言人莊人祥4日於疫情記者會進一步公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力，若以不分年齡層族群來看，高端對中重症與死亡的保護效力與莫德納、BNT疫苗相近。接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

▲▼指揮中心11/4記者會公布國產COVID-19疫苗第三期臨床試驗現況。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心11/4記者會公布國產COVID-19疫苗第三期臨床試驗現況。（圖／指揮中心提供）

不過，相關爭議仍多，包含會議專家名單公開、會議討論過程公布情況，還有高端三期臨床試驗、大數據資料取得等，王必勝今（5）日在臉書特別澄清，高端疫苗有做幾個第三期臨床試驗，其中最重要的是WHO的團結試驗(solidarity trial)，它是傳統多國多中心隨機對照試驗，高端疫苗也是全球目前唯一納入團結試驗的疫苗。

現在的進度是在等WHO分析資料及發佈報告，「並非沒有做或沒有通過」。如果通過，那該疫苗可以依據完整的臨床試驗結果向我國或其他國家申請正式藥證。這當然由該公司自行決定如何發展。

王必勝回應也提及，而11/3召開的專家會議，是審查高端疫苗的保護效益，這是我國去年核准高端疫苗EUA時的但書（要在1年後提出保護效益報告）。當然「保護效益」如果由真實世界資料（real wolrd data)的大數據來評估，是比臨床試驗的結果更有效力的。高端疫苗確認了符合保護效益，就是維持EUA的有效性而已。

王必勝重申，「第三期臨床試驗」跟「保護效益評估」是兩回事。政府依據訂定之標準合法給予高端疫苗EUA，並提供國人選擇施打，以提升對抗COVID-19之保護力。現在也以科學證據證明，高端疫苗是安全有效的疫苗。

但由於國內疫苗政策已經沒有要再採購單價疫苗，而且所餘的高端疫苗也將屆效，所以認為這款疫苗已經成功的完成階段性任務。王必勝強調，事實證明政府及指揮中心發展國產疫苗的政策是正確的。

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