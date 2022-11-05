快訊／輪椅推母屍逛街！「丟公園溜滑梯」　逆子通緝1年落網

▲輪椅推母屍逛街！「棄置公園溜滑梯」 逆子遭通緝逾1年落網。（圖／示意圖）



記者游瓊華／台中報導

去年3月台中市西區五權五街一處小公園內的兒童溜滑梯上，被清晨早起運動的人發現有具無名女屍，死者沒有外傷，警方在身上也找不到相關文件，後來調閱監視器發現是一名男子推輪椅前來丟棄，經多日訪查，赫然發現男子竟是死者55歲的李姓兒子。李男丟棄完屍體後竟人間蒸發，遭通緝超過1年直到近日才落網，檢方偵結依遺棄屍體罪嫌起訴李男。

55歲的李男與85歲李母共同住在台中市西區的租屋處，起訴書中提到，去年3月22日晚間9點多，李男發現母親病重死亡，竟沒有通知消防救護人員前往救護，也沒通知警方或衛生機關處理相驗。李男竟拿走房東放在一樓走廊的輪椅，用輪椅把母親遺體推到五權五街、大忠南街的兒童公園，把屍體丟在公園溜滑梯平台上後離去。

李母的遺體遭棄置在溜滑梯平台近9小時後，才被早起的民眾發現，趕緊報警處理，員警在身上找不到證件，於是調閱公園附近監視器，發現有一男子在半夜時分，利用輪椅推著死者到公園，並把死者放在溜滑梯上，經多日查訪，驚見該男子竟是死者兒子。

近日檢方訊問李男，李男坦承不諱，加上與證人說法、監視器勘查畫面等吻合；法醫鑑定報告出爐，指李母是死後遭兒子遺棄，檢方偵結，依遺棄屍體罪嫌起訴李男。

