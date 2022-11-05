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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市候選人「擊拳」代替握手　辯論會場「避藍綠白」選用莫蘭迪紫

▲▼台北市長候選人電視辯論會-蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／台北市長候選人電視辯論會主辦方提供）

▲台北市長選舉辯論會。（圖／翻攝三立、TVBS直播）

實習記者李密／台北報導

由三立電視台、TVBS電視台兩大媒體共同舉辦的「2022年台北市長選舉電視辯論會」於今（5）日下午登場，陳時中、蔣萬安和黃珊珊3人將同框PK暢談競選政策。此次辯論會考量仍在防疫期間，取消傳統握手合照，改成三人「握拳」。辯論會場主視覺也避開藍綠白三色，以莫蘭迪紫為基調，台北市景為背景。

▲▼ 台北市長選舉辯論會-黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃珊珊。（圖／記者黃克翔攝）

「2022年台北市長選舉電視辯論會」今日於台北國際會議中心（TICC）登場，辯論會主持人由三立新聞台政論新秀《新台灣加油》主持人王偊菁、TVBS資深主播謝向榮擔綱，會場主視覺則巧妙避開藍、綠、白色彩，選用文青感十足的莫蘭迪紫，並在背板上呈現台北市景。

辯論站位以觀眾的舞台視覺角度來看，由左至右依序為蔣萬安、陳時中、黃珊珊。另外，往年都有的握手環節也因為疫情考量，改為三人握拳「擊拳」。

根據官方提供的流程，三陣營已經完成協調並抽籤順序，共分為4階段，包括：申論、交叉詰問、媒體提問，以及最後結論。在申論方面，每一位候選人有8分鐘時間，而第二階段進入重頭戲「交叉詰問」，每一位候選人提問1分鐘，另外兩位候選人回答時間為2分鐘，總共進行2輪。

媒體提問環節由TVBS、三立各提問1題，每人回答3分鐘、結論每人6分鐘；其中交叉詰問兩輪勢必火力全開，全程120分鐘聽真正的政見發表。媒體提問人邀請三立新聞台《驚爆新聞線》資深主持人呂惠敏與TVBS主持人錢怡君，各自提問一輪，直探候選人政策內涵及深度。辯論結束後，陳時中、蔣萬安、黃珊珊三方陣營也將分別召開記者會。

▼陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長選舉辯論會，陳時中抵達會場 。（圖／記者李毓康攝）

▼蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼台北市長選舉辯論會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

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