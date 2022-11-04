　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

寧德時代：研發佈局涵蓋了電池路線上「所有潛力股」

▲陸股獨角獸寧德時代要募258億　計劃建成24條生產線！。（圖／視覺中國）

▲寧德時代。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

寧德時代首席科學家吳凱3日在「APEC工商領導人中國論壇」上透露，寧德時代的研發佈局覆蓋了電池路線上的所有潛力股，包括磷酸鐵鋰電池、三元電池、鈉離子電池、固態電池、無貴金屬電池、凝聚態電池、鋰硫電池等。

吳凱表示，新能源產業的高質量發展必須依靠科技創新，在實踐中，寧德時代圍繞能量密度、續航里程、安全管理、循環壽命、耐溫性、BMS管理等不斷進行突破，使得電池性能大幅度提高，幫助新能源汽車贏得了越來越多消費者的認可。

吳凱提到，寧德時代服務的在路車輛已經累計超過了500萬輛，接下來，寧德時代的創新依然將堅持高投入、多路線、全鏈條，「我們已經建立起了一支超過1.2萬人的研發專家團隊，今年前9個月研發費用已經超過了100億元。」

▲陸股獨角獸寧德時代要募258億　計劃建成24條生產線！。（圖／視覺中國）

吳凱指出，寧德時代的研發佈局覆蓋了電池路線上的所有潛力股，包括磷酸鐵鋰電池、三元電池、鈉離子電池、固態電池、無貴金屬電池、凝聚態電池、鋰硫電池等。

吳凱強調，歐美已經在奮起直追，都在扶植本土產業的發展，勢頭很猛，「我們需要在競爭與合作中持續保持領先優勢。」

同時，吳凱也認為，產業的高質量發展除了企業自身層面，還需要產業鏈的通力合作，「首先，要盡力保障新能源產業鏈、供應鏈安全，實現供應鏈上下游協同發展。」

▲寧德時代,鋰電池。（圖／CFP）

吳凱舉例，鋰電池不是石油，主要成分都可以循環利用，鋰電池產業的發展壯大，使得能源從依賴資源禀賦的石油變成了依賴製造禀賦和循環利用的鋰電池，需要加快國內鋰資源的開發利用，大幅度提高上游礦產資源的保供穩價能力，「同時要推進電池循環回收體系的完善，這樣才能實現電動化的普及和行業的健康有序發展。」

吳凱說，其次，向零碳製造發展是產業高質量發展的題中應有之義，電池是實現碳中和的牛鼻子，這要求電池不僅要先進，還要綠色，電池的產業鏈很長，要真正做出來零碳電池，必須要產業鏈一起把碳足跡做好。

最後，吳凱還說，需要加強全球合作，共建可持續發展新生態，「當前新能源汽車產業鏈供應鏈正迎來全球化合作新局面，中國很多優秀的企業紛紛走出去，也有越來越多的主機廠將供應鏈投資在中國，全球在新能源汽車上下游產業鏈展開的密切合作，正成為推動全球交通碳中和進程中的重要力量。」

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／彰化學校挖出神秘白骨　勘驗結果出爐！年代久遠女屍
快訊／自強號冒煙著火！「松山站月台都是燒焦味」
鄭家純花6000萬買豪宅　實際年收曝光傻眼了
快訊／35人求職被囚虐！男女慘死遭棄屍山區　相驗結果曝
快訊／北市中正橋驚見「男浮屍」！
一圖看一周降雨熱區！　下波變冷時間曝
中共女官員「多次嘿咻11男」自爆性愛史　名單含長官下屬
快訊／台中公園知名日月湖溺水　女子宣告死亡
美軍機在空中偷畫「巨大陽根」　地點接近俄基地
快訊／何淑峯、金中玉遭褫奪公權　中選會：不予登記為候選人
開箱年收6億「天后闆娘」台中105坪豪宅！　更衣室超狂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中共女官員「多次嘿咻11男」百人群組自爆性愛史　名單含長官下屬

剩半瓶威士忌不想託運！女子機場大廳直接乾完　下秒醉倒被送醫

寧德時代：研發佈局涵蓋了電池路線上「所有潛力股」

男嬰出生一條「松鼠尾巴」擋住整個屁股　醫48小時內急切除

美國把中國列為最大競爭對手　陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制

德國總理蕭茲見習近平　強調「反對脫鉤」願與陸深化經貿合作

德總理蕭茲訪華「開創三個第一」　釋放中德關係穩定訊號

名校女大生捷運上做「身體課」作業！跪地狂爬一路…乘客目睹驚呆

怕蘭州3歲童慘劇重演！鄂爾多斯宣布：危急時「民眾有權自救」

大陸發布北斗衛星白皮書：定位精度局部地區可達2到3公尺

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

中共女官員「多次嘿咻11男」百人群組自爆性愛史　名單含長官下屬

剩半瓶威士忌不想託運！女子機場大廳直接乾完　下秒醉倒被送醫

寧德時代：研發佈局涵蓋了電池路線上「所有潛力股」

男嬰出生一條「松鼠尾巴」擋住整個屁股　醫48小時內急切除

美國把中國列為最大競爭對手　陸國防部：解放軍持續練兵備戰反制

德國總理蕭茲見習近平　強調「反對脫鉤」願與陸深化經貿合作

德總理蕭茲訪華「開創三個第一」　釋放中德關係穩定訊號

名校女大生捷運上做「身體課」作業！跪地狂爬一路…乘客目睹驚呆

怕蘭州3歲童慘劇重演！鄂爾多斯宣布：危急時「民眾有權自救」

大陸發布北斗衛星白皮書：定位精度局部地區可達2到3公尺

桃猿台灣大賽主場2場預售都破萬　兄弟主場票房更熱

米杏色「巴洛克雕花」指彩仙炸了！聖誕節、針織毛呢都是日本大勢風格

旅展首日人潮增5成！老爺集團現場業績3700萬元　晶華也有近3千萬

台灣志工人數在世界名列前矛！她擔任「文化志工」33年超過1萬小時

愷樂人間蒸發！小甜甜認了一年沒聯絡：支持她想做的事

大溪工藝週「國際工藝交流」　分享台日在地創生經驗

中信盃黑豹旗／校長開球助陣大同守住勝利　蘇建榮大讚100分

蘇貞昌強調家人未參與政府標案　張善政批：玩弄文字遊戲

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」　他不解：父母待她如家人

「核彈頭」岳政華開路　岳東華兄弟連線搶上壘

遭垂空中電線驚悚勒頸　女騎士凌空飛起重摔地

大陸熱門新聞

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

開車驚見男女躺馬路洩慾！活春宮影片曝

她「看抖音太大聲」　遭灌臉無情痛毆！　鄰居下場曝光

大叔買不起牛奶給癌末妻　老闆決定說謊

中共女官員多次嘿咻11男！百人群組自爆性愛史

奶茶妹分娩前家裡大事！丈夫劉強東轉讓持股

車隊掛「新娘不是我」　真相曝光

對手疫情減產「他」增產

「九合一」選舉台商剩2成？

25歲單身錯了嗎？弟結婚「哥無奈躲角落迴避」

男子坐餐車吃餛飩突然被載走 網笑：瞬間變成觀光巴士

帶2歲兒進女廁　媽被罵沒素質：我做錯了嗎？

名校女大生捷運上做身體課作業！跪地狂爬一路

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

更多熱門

相關新聞

Gogoro年底購車最狂回饋點數爽賺

Gogoro年底購車最狂回饋點數爽賺

想買Gogoro電動機車的朋友手腳可要快點了！近期Gogoro推出限時最狂回饋活動，只要在11月15日前購車，並加入Gogoro獎勵計畫，不限支付方式，就可以享有最高10%點數回饋，總共最高可爽賺34,839元優惠，相當於爽騎9年都不需要繳電池資費

實測1年超狂「iPhone電池健康度100%」　他曝1關鍵

實測1年超狂「iPhone電池健康度100%」　他曝1關鍵

光陽7款新電動機車齊發全面佈局

光陽7款新電動機車齊發全面佈局

特斯拉Semi原型車竟發生拋錨

特斯拉Semi原型車竟發生拋錨

台積電瀕400元還沒完！　專家：我們習慣的好日子沒有了

台積電瀕400元還沒完！　專家：我們習慣的好日子沒有了

關鍵字：

寧德時代新能源電池

讀者迴響

熱門新聞

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

幫澎恰恰還債！林秉文涉洗錢300萬交保

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

歐陽娜娜爆同居大2歲男星！　他光上身出門倒垃圾

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

厄文正式道歉　美媒：籃網生涯已告終

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

即／中壢32人求職遭囚禁　3人遭虐死屍體扔山區

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面