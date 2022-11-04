寧德時代：研發佈局涵蓋了電池路線上「所有潛力股」

▲寧德時代。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

寧德時代首席科學家吳凱3日在「APEC工商領導人中國論壇」上透露，寧德時代的研發佈局覆蓋了電池路線上的所有潛力股，包括磷酸鐵鋰電池、三元電池、鈉離子電池、固態電池、無貴金屬電池、凝聚態電池、鋰硫電池等。

吳凱表示，新能源產業的高質量發展必須依靠科技創新，在實踐中，寧德時代圍繞能量密度、續航里程、安全管理、循環壽命、耐溫性、BMS管理等不斷進行突破，使得電池性能大幅度提高，幫助新能源汽車贏得了越來越多消費者的認可。

吳凱提到，寧德時代服務的在路車輛已經累計超過了500萬輛，接下來，寧德時代的創新依然將堅持高投入、多路線、全鏈條，「我們已經建立起了一支超過1.2萬人的研發專家團隊，今年前9個月研發費用已經超過了100億元。」

吳凱指出，寧德時代的研發佈局覆蓋了電池路線上的所有潛力股，包括磷酸鐵鋰電池、三元電池、鈉離子電池、固態電池、無貴金屬電池、凝聚態電池、鋰硫電池等。

吳凱強調，歐美已經在奮起直追，都在扶植本土產業的發展，勢頭很猛，「我們需要在競爭與合作中持續保持領先優勢。」

同時，吳凱也認為，產業的高質量發展除了企業自身層面，還需要產業鏈的通力合作，「首先，要盡力保障新能源產業鏈、供應鏈安全，實現供應鏈上下游協同發展。」

吳凱舉例，鋰電池不是石油，主要成分都可以循環利用，鋰電池產業的發展壯大，使得能源從依賴資源禀賦的石油變成了依賴製造禀賦和循環利用的鋰電池，需要加快國內鋰資源的開發利用，大幅度提高上游礦產資源的保供穩價能力，「同時要推進電池循環回收體系的完善，這樣才能實現電動化的普及和行業的健康有序發展。」

吳凱說，其次，向零碳製造發展是產業高質量發展的題中應有之義，電池是實現碳中和的牛鼻子，這要求電池不僅要先進，還要綠色，電池的產業鏈很長，要真正做出來零碳電池，必須要產業鏈一起把碳足跡做好。

最後，吳凱還說，需要加強全球合作，共建可持續發展新生態，「當前新能源汽車產業鏈供應鏈正迎來全球化合作新局面，中國很多優秀的企業紛紛走出去，也有越來越多的主機廠將供應鏈投資在中國，全球在新能源汽車上下游產業鏈展開的密切合作，正成為推動全球交通碳中和進程中的重要力量。」