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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挺漲學費宿舍費　綠營猛攻柯志恩「漲價女王」：拚誰的好日子？

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄綠營連日猛攻柯志恩漲價女王議題。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄綠營選近來猛攻國民黨高雄市長候選人柯志恩「漲價女王」議題，立委趙天麟批評，再多的避重就輕也迴避不了長期支持「私校學費自由化」、支持「私校漲學費」的事實。對此，柯陣營回擊，刻意以去脈絡化的方式曲解柯志恩在立法院發言，對於他們匱乏的閱讀及理解能力感到遺憾。

「一起拚，誰的好日子？」民進黨高雄市議員李雅慧、黃文益，市議員候選人黃雍琇連日猛攻柯志恩，踢爆她過往曾挺漲學費，更暴漲淡江大學宿舍住宿費24%一事；選將們直指柯志恩寧願與新北市長侯友宜合體拜票，也不願正面回應自己被指控侵害學權的紀錄，競辦甚至不知道「宿舍費漲價」不像「學費漲價」，並非教育部權責。

▲▼民進黨高雄市議員黃文益、李雅慧。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨高雄市議員黃文益、李雅慧，市議員候選人黃雍琇，提出柯志恩漲價新事證。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨高雄市議員黃文益、李雅慧。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅慧批評，柯志恩競辦只認自己是「女王」，不認「漲價」，還稱「即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境；此外，柯志恩也不認為調漲學費為唯一手段。講了半天，仍然沒有放棄調漲學費的主張，那能否請柯團隊說明，是要達到怎樣「更好的教育環境」，她會願意漲學費？

她接著說，過去幾個月，柯志恩花了很多時間，用自以為是的天龍角度檢驗陳其邁施政，但卻沒有人用同等高標準檢驗柯志恩，以至於當以具體證據提出「漲學費」、「漲住宿費」的指控後，柯志恩只有氣急敗壞、充滿情緒字眼的回應，但講到最後，形同什麼也沒說明，才令人遺憾。

趙天麟則點名柯志恩，再多的避重就輕也迴避不了妳長期支持「私校學費自由化」、支持「私校漲學費」的事實。他
要請教柯，為什麼堅持要支持私校漲學費？為什麼當淡大學務長時要一口氣調漲宿舍費24%，漲幅是當年全國最高？痛批不用再用辭藻堆砌來迴避，正面回應好嗎？

▼柯志恩競選辦公室出示立法院公報截圖，強調柯志恩未來擔任市長，將會透過教育預算增加來保障弱勢孩子的學習機會。（圖／截自立法院公報，下同）

▲▼柯志恩,宿舍費,淡江大學,教育,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲▼柯志恩,宿舍費,淡江大學,教育,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

針對綠營批評柯志恩為「漲價女王」，柯志恩競選辦公室表示，綠營刻意以去脈絡化的方式，曲解柯志恩在立法院發言，對於他們匱乏的閱讀及理解能力感到遺憾，高雄市民應共同譴責如此低劣的政治抹黑，及其所代表的負面政治文化。

根據立法院公報，柯志恩擔任立委時期強調的是學生受教品質的維護，退萬步言，就是現在政府做不到，故即便要漲，也是為了要讓孩子有更好的教育環境；此外，柯志恩也不認為調漲學費為唯一手段，包括過去曾訴求高教公共化，反對齊頭式平等的教育補助，時任教育部長也承諾朝此方向努力。民進黨候選人刻意斷章取義，以牽強的理由來抹黑柯志恩支持漲學費，簡直是汙辱市民的智商。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯辦反擊，民進黨刻意斷章取義，以牽強的理由來抹黑柯志恩支持漲學費，簡直是汙辱市民的智商。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外針對宿舍費調漲一事，柯辦強調，綠營議員及候選人明顯對於大學組織架構及職能一知半解。據媒體報導，當年宿舍費調漲包含淡江大學、臺北大學以及臺北科技大學等校，又根據淡江大學學生會會議紀錄，「...學生會對於本次102學年度各項收費標準收費會議中的宿舍費用決議結果深感遺憾，『教育資源明顯偏向公立大學的教育政策，私立大學資源因此有限』，基於對於學生權益的維護以及淡江大學宿舍的永續經營，為本次會議做出取捨，在松濤宿舍學生代表同意下，學生會尊重會議結果。」

柯辦強調，當年宿舍費調漲事宜最後獲得學生代表的同意，且強調是公私立大學教育資源落差問題。綠營不明究理的批評，無疑是凸顯了其拙劣的公共事務思辨及討論能力。

柯志恩強調，教育是一切的根本，未來擔任市長，將秉持過去任教以及擔任立委時期的初衷，苦不能苦孩子，會透過教育預算增加來保障弱勢孩子的學習機會。民進黨如果真在乎大學宿舍費調漲，應該追根究底要求教育當局提供公私立學校平等的資源，而非以譁眾取寵的記者會以及秀下限的邏輯來妖言惑眾。

▲▼柯志恩,宿舍費,淡江大學,教育,2022九合一大選,2022高雄市長。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

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