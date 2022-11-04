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黃珊珊酸高端保住EUA「不意外」　王必勝回擊：高端戰士身體都健康

▲▼指揮中心11/4記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

食藥署昨晚召開高端疫苗保護效益專家評估會議，14名專家一致投票通過確定有良好保護效益，緊急使用授權（EUA）可繼續維持、不取消。無黨籍台北市長候選人黃珊珊今日開酸，對於高端中央會怎麼做大家已經不意外，重點是高端戰士出不了國，身體健康才是問題！指揮中心指揮官王必勝則回應「高端戰士身體都滿健康的」。

王必勝回應「她很關心高端戰士身體健康，我想高端戰土身體都還蠻健康的」。根據大數據資料看，保護效益上應該是還蠻好，而指揮中心也沒有限制人民出國，相關權利大家都一樣。

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王必勝說，現在實務上唯一只有日本在這邊還要看72小時PCR，若沒有辦法做的時候要看三劑疫苗，這部分現在也有提供相關服務來降低不便（補打疫苗、免費PCR），也相信日本政府應該也會在近期再去調整入境措施。我想不管在身體健康或是出國方面都沒有這問題。

▲▼指揮中心11/4公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

▲▼指揮中心11/4公布「年齡別疫苗組合」中重症人數、疫苗保護中重症效力分析。（圖／指揮中心提供）

衛生福利部食品藥物管理署於昨召開高端疫苗保護效益評估專家會議，相關報告顯示接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意，高端疫苗EUA免於廢止命運。

指揮中心今（4）日公布4廠牌疫苗真實世界疫苗保護力。發言人莊人祥表示，若以不分年齡層族群來看，接種三劑高端疫苗在中重症保護效力高達91.4%，高於莫德納87.4%、AZ疫苗65.9%，但低於BNT疫苗95.8%；在死亡率效力分析上，接種高端疫苗對於死亡的保護力也有90.3%，略高於莫德納90%，但低於BNT疫苗的95.6%。

▲▼指揮中心11/4公布，高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心公布高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心11/4公布，高端EUA核准歷程及保護效益審查說明。（圖／指揮中心提供）

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