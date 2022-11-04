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漁港市合一有利地方發展　李啟維建議市府積極爭取

▲台南市議員李啟維建議，為了台南市漁業和地方發展，港市應合一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維建議，為了台南市漁業和地方發展，港市應合一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員李啟維指出，台灣體制很奇怪，安平漁港明明地方漁民在使用，台南市政府在服務管理，卻屬於中央漁業署權責實在不合理，李啟維建議為了台南市漁業和地方發展港市應合一。

李啟維議員表示，台灣進入開發國家行列，社會呈現多元發展，過去安平漁港碼頭停滿密密麻麻漁船，現在逐漸被小型舢筏舢舨或遊艇帆船取代，轉型休閒漁港是現在進行式，過去許添財擔任市長時代，安平漁港可以由台南市政府管理，當然現在也可以。

▲台南市議員李啟維建議，為了台南市漁業和地方發展，港市應合一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維議員說安平漁港不管是遊艇帆船、舢筏舢舨漁船停靠使用，都是台南市政府在服務管理，為什麼遠在台北、高雄的漁業署還要重複再管理一次，中央集權疊床架屋毫無行政效率，影響地方發展至鉅民怨四起。

李啟維議員表示，台灣是海洋國家海洋是最大資源，過去的政府沒有海洋觀念，獨裁威權統治台灣禁山禁海，錯失台灣成為海上強權國家，中央應修改不合時宜法令，重新制定有利海洋發展的政策還海於民，把漁港管理權責下放給地方。

他說台南最大的本錢就是在海洋，近來台南在海上休閒活動雖然有不錯的發展，但多如牛毛的法令限制，地方不能自主管理之下，不但將影響台南海洋城市發展，也和政府響徹雲霄向山向海致敬口號相違背。

▲台南市議員李啟維建議，為了台南市漁業和地方發展，港市應合一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說，漁業署不用面對選舉不能了解漁民心聲，高高在上外行領導內行，例如休漁補助規定出海90趟，矛盾不合邏輯。船員證5年沒出海註銷，其它任何職業都沒有這樣做，逕行註銷漁業執照流刺網項目侵犯人權，如果這些業務由地方負責，不但不會發生，也有利漁業和地方發展。

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