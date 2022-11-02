狠父拿水管猛勒兒子頸！臉色發青還不放手　辯：只是管教

▲吳男只是見兒子趴臥在桌面上，竟拿水管狠勒對方脖子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／桃園報導

桃園吳男去年8月14日下午，見17歲的兒子趴在桌面上休息，心生不滿，竟以水管勒住兒子的脖子，見兒子面色漲青仍不放手，幸好兒子抓住水管反抗，才未釀成大禍。桃園地院近日審結，依家暴傷害罪判處有期徒刑9月，可上訴。

判決書指出，49歲吳男去年8月14日17時，見17歲兒子趴在桌子上休息，認為對方此舉不妥，為了管教兒子，他竟拿起水管用力勒住兒子的脖子。吳男的兒子，被勒到臉色發青，緊急之餘以手從內側抓住水管抵抗、脫困後趁機報警，吳男兒子頸部有勒痕，還被身心科診所診斷出身心受創，可能長期遭受不當管教。

全案進入司法調查後，吳男事後否認犯行，表示只是在管教兒子。但檢察官認為，吳男只是看不慣兒子的生活態度，卻誤以為看不順眼的行為，即是不好的行為，未先詢問兒子為何趴臥桌面，就以暴力的方式傷害對方，認定他傷害犯行明確，因此依家 法對吳男起訴。

法官認為，吳男持水管勒傷兒子頸部，雖然傷勢不重，但頸部為人體較脆弱且涉及能否順暢呼吸的部位，其下手力道不輕，危險性不小。此外吳男的兒子長期受吳男暴力相待，經診斷患有焦慮、注意力不足過動症、疑似創傷壓力症候群等症狀，可見吳男的行為確實對兒子身心上造成難以抹滅的影響，因此依家暴傷害罪，判處吳男有期徒刑9月，全案還可上訴。