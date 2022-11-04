　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兄弟不忍了！不滿老爸揍媽媽　聯手互毆3人打成一團...全部判拘

▲打架示意圖。（示意圖／達志影像）

▲打架示意圖。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一對陳姓兄弟因不滿父親長期家暴母親，去年8月某日見母親又被父親毆打，兩人上前保護媽媽，哥哥先用酒瓶丟向父親，弟弟則和父親發生扭打時滑倒，反而被揍了好幾拳，2人扭打成一團全部受傷，事後3人互相提告傷害，一審簡易庭判陳父拘役35天，兄弟則分處拘役35天、30天。陳父上訴後，高雄地院認為他犯罪事證明確，駁回陳父上訴。

判決指出，陳姓兄弟因為不滿父親經常無故毆打母親，積怨已久，去年8月22日深夜零時許，陳父又因為買飯的問題，又毆打陳母，哥哥先拿了酒瓶砸向陳父，正好打中陳父前額，弟弟上前衝向陳父時，卻不慎滑跤，陳父於是揮拳毆打弟弟的鼻梁，兩人就開始扭打，最後陳父和弟弟都受傷，事後父子反目成仇，互相提告傷害。

法院審理時，陳父辯稱早已被哥哥拿酒瓶砸傷後腦杓，怎麼可能毆打小兒子？小兒子的傷是工作時自己弄傷的，但法官發現陳父受傷後，還跑到馬路上打電話報警，顯示傷勢並不嚴重；兄弟兩人則是說因為母親長期被父親毆打，才動手打了父親。

簡易庭審理認為，兄弟兩人涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌，分別處拘役35日、30日，父親則涉犯傷害罪，判拘役35日。

後來兄弟沒有上訴全案確定，陳父則上訴，高雄地院審理後，認為原審認事用法皆無違誤，量刑亦稱妥適，維持拘役35日的判決，得易科罰金，不得再上訴。

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／21歲女大生三重陸橋突墜落　頭破爆血
歐陽娜娜爆新戀情！同居「大2歲男星」　他裸上身被拍
厄文正式道歉了！　美媒：籃網生涯已經告終
快訊／丫頭婆婆癌逝！　警政署前署長王卓鈞妻子享壽68歲
澎恰恰金主秘密金庫曝！　警驚：開銀行了
15歲少女失蹤8天　「1杯珍珠奶茶」釣到她
快訊／警大校長爆與黑道出入招待所　徐國勇下令徹查
爆乳妹排排站哭了！　高雄「選妃名店」又被抄
蕭煌奇罕見摘墨鏡自拍「亮出真面目」！　1.7萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

拒盤查！台東BMW男狂催油門　險撞員警譙三字經...妨害公務送辦

查選舉不實謠言　「影射貪污+造謠」屏東警方移送5案

警政署前署長王卓鈞妻子罹癌　不敵病魔今晨離世享壽68歲

桃園婦騎機車買菜　流浪60公里深夜頭份迷路...暖警助返家

澎恰恰恩人秘密金庫曝！藏2億虛擬幣+現金4284萬　警驚：開銀行了

橫向3連撞！臨停路邊突撐傘開車門　害人「烏龜翻」橫躺路中

車門把手黏黏的！他下車接國小兒下課　回頭驚見快乾膠繞一圈

老師海綿擦女兒臉！母罵「老巫婆」大鬧幼園　嗆：讓你開不成

強吻老闆娘還伸舌頭　餐廳廚師挨告強制猥褻...竟辯「愛護晚輩」

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

拒盤查！台東BMW男狂催油門　險撞員警譙三字經...妨害公務送辦

查選舉不實謠言　「影射貪污+造謠」屏東警方移送5案

警政署前署長王卓鈞妻子罹癌　不敵病魔今晨離世享壽68歲

桃園婦騎機車買菜　流浪60公里深夜頭份迷路...暖警助返家

澎恰恰恩人秘密金庫曝！藏2億虛擬幣+現金4284萬　警驚：開銀行了

橫向3連撞！臨停路邊突撐傘開車門　害人「烏龜翻」橫躺路中

車門把手黏黏的！他下車接國小兒下課　回頭驚見快乾膠繞一圈

老師海綿擦女兒臉！母罵「老巫婆」大鬧幼園　嗆：讓你開不成

強吻老闆娘還伸舌頭　餐廳廚師挨告強制猥褻...竟辯「愛護晚輩」

中信盃黑豹旗／去年哭過不甘心　復興女投最後一次先發沒遺憾

林氏璧／亞洲XBB家族持續增加　1月迎下波疫情言之過早

《戰神：諸神黃昏》海外評分10／10刷整排　網友：PTSD怕爆

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

國際旅展登場！　華航A321neo客機概念打造展場

歐陽娜娜驚爆新戀情！同居「大2歲男星」　他光上身出門倒垃圾

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

直擊／旅展便宜機票搶翻！「這2國」最夯　民眾嗨喊：比以前優惠很多

結婚18年淪乾癟大媽！她離婚後「絕地變身」成辣妹　驚人對比曝光

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

老鼠進屋！家人快嚇死　女傭徒手抓米奇網求加薪

社會熱門新聞

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

澎恰恰恩人幕後大咖曝　名模錢帥君富商老公列首謀

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

看上14歲鮮肉同事！她忍不住硬上　下場超慘

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

勸「不要亂丟菸蒂」　清潔工遭暴打失血亡

債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊

保時捷違停嗆：有種開槍！　無照屁孩討拍芭比Q了

澎湖轎車翻覆！29歲媽慘死　4歲幼女、好友受傷送醫

藝人陳仙梅國道遭追撞　貼文「沒耽誤通告！」

男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛：撿手機

老司機哭哭！高雄「選妃名店」又被抄

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

更多熱門

相關新聞

基隆工人殺同事　判刑15年定讞

基隆工人殺同事　判刑15年定讞

基隆市去年9月間發生持刀殺人的命案，洪姓工人與同事發生口角，竟趁著對方低頭刷手機時，持水果刀猛砍對方的頸部，隨後神色自若地步行逃離，而同事則鮮血狂流，送醫後不治。一二審均將他判刑15年，案經上訴第三審，最高法院4日駁回上訴定讞。

從小租屋狂搬4次「媽要孩子買房」　女兒悲曝薪水

從小租屋狂搬4次「媽要孩子買房」　女兒悲曝薪水

高雄男超商搶香菸叫店員報警　動機超瞎

高雄男超商搶香菸叫店員報警　動機超瞎

父年薪4500萬！他想靠爸出頭期款：會很丟臉？

父年薪4500萬！他想靠爸出頭期款：會很丟臉？

女兒突唱歌嚇人　遭媽飆台語訓話

女兒突唱歌嚇人　遭媽飆台語訓話

關鍵字：

媽媽遭虐爸爸互毆父子3人判刑

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面