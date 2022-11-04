兄弟不忍了！不滿老爸揍媽媽　聯手互毆3人打成一團...全部判拘

▲打架示意圖。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一對陳姓兄弟因不滿父親長期家暴母親，去年8月某日見母親又被父親毆打，兩人上前保護媽媽，哥哥先用酒瓶丟向父親，弟弟則和父親發生扭打時滑倒，反而被揍了好幾拳，2人扭打成一團全部受傷，事後3人互相提告傷害，一審簡易庭判陳父拘役35天，兄弟則分處拘役35天、30天。陳父上訴後，高雄地院認為他犯罪事證明確，駁回陳父上訴。

判決指出，陳姓兄弟因為不滿父親經常無故毆打母親，積怨已久，去年8月22日深夜零時許，陳父又因為買飯的問題，又毆打陳母，哥哥先拿了酒瓶砸向陳父，正好打中陳父前額，弟弟上前衝向陳父時，卻不慎滑跤，陳父於是揮拳毆打弟弟的鼻梁，兩人就開始扭打，最後陳父和弟弟都受傷，事後父子反目成仇，互相提告傷害。

法院審理時，陳父辯稱早已被哥哥拿酒瓶砸傷後腦杓，怎麼可能毆打小兒子？小兒子的傷是工作時自己弄傷的，但法官發現陳父受傷後，還跑到馬路上打電話報警，顯示傷勢並不嚴重；兄弟兩人則是說因為母親長期被父親毆打，才動手打了父親。

簡易庭審理認為，兄弟兩人涉犯傷害直系血親尊親屬罪嫌，分別處拘役35日、30日，父親則涉犯傷害罪，判拘役35日。

後來兄弟沒有上訴全案確定，陳父則上訴，高雄地院審理後，認為原審認事用法皆無違誤，量刑亦稱妥適，維持拘役35日的判決，得易科罰金，不得再上訴。