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蘆洲弟無照違停拒配合：有種你就開　「群警對峙」激動狂喊下車

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書轉貼一支影片，內容是一名男駕駛疑似因為沒有駕照、違規停車遭到警方取締，可以看見警方不斷要求駕駛下車接受盤查，但駕駛自認不是現行犯拒絕配合，雙方在馬路旁僵持不下，影片一出引發網友熱議。

事件發生在新北市蘆洲，影片開場就寫著「警察可以這樣喔，有種你就開」等字樣，接著可看見男駕駛被警方取締，反問警方「我為什麼要下車」，現場員警先是說「你無照」，接著不斷大喊下車，但他自認不是現行犯，不願意配合下車，甚至直接關上車窗，任由警方在外面叫喊。

男駕駛不久後二度降下窗戶，其中一名警員見狀立刻說「你夾到我的手，你要妨礙公務是不是」，另一名警員則說「我現在合理懷疑你」、「你違停20、30分鐘，是不是有問題」，他立刻回答「我是停在這，等我女友」，而影片到此結束。

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▲▼三寶猴被抓違停對峙警　警方狂喊下車。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲駕駛認為自己不是現行犯，不願意配合下車接受盤查。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友把影片轉貼到臉書「爆怨公社」表示，「無照又違停，這樣還不是現行犯，替台灣交通感到難過，替警察感到不值」、「單純想抱怨，就是這樣台灣交通不亂才有鬼」。

短短33秒的影片一出，立刻引發網友熱烈討論，「所以為什麼不用下車，遲早都要下車，何必在那邊耍猴戲」、「配合執勤很難嗎」、「違規仔乖乖下去啦」、「不能直接破窗噴辣椒水嗎」、「駕駛有問題無誤，但警察這樣歇斯底里，也沒什麼用呀」、「影片沒有前後，先看看風向」。

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