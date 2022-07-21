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軟組織異狀X光看不出來　「肌肉骨骼超音波」找出病因精準治療

▲▼軟組織無法明顯地呈現於X光片下，透過肌肉骨骼超音波的檢查，在診斷上能夠更加精準明確、對症下藥。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼軟組織無法明顯地呈現於X光片下，透過肌肉骨骼超音波的檢查，在診斷上能夠更加精準明確、對症下藥。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

退休的廖姓阿伯長年在社區帶領讚美操，某日帶操時突然「啪」一聲，背部、手臂霎時感到疼痛，本以為是拉傷，沒想到休息兩三天後，不僅疼痛感未減緩，手臂甚至無法舉起，拿水杯都成問題，才趕緊至醫院就醫，經復健科醫師使用「肌肉骨骼超音波」檢查與治療，阿伯的手臂已逐漸康復。門諾醫院復健科醫師黃毓亭呼籲，一般運動傷害是可能自行痊癒的，但如果疼痛加劇，還可能有發炎狀況，應儘快就醫治療，以免延誤治療時機。

▲▼軟組織無法明顯地呈現於X光片下，透過肌肉骨骼超音波的檢查，在診斷上能夠更加精準明確、對症下藥。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫師拿起超音波探頭，在廖阿伯的肩膀、手臂滑動，看著螢幕所顯示的狀況，不僅原本發炎的症狀獲得改善，患者的手臂已能舉起，雖然肌腱斷裂已無法經保守治療復原，但透過超音波導引把積水抽出後，再經過幾次的葡萄糖增生注射及復健治療，患者的症狀已逐漸改善，恢復了以往的生活品質。廖阿伯說，終於可以再繼續帶操，真的很開心，現在他除了時刻的提醒自己放慢動作，也會叮嚀其他的學員，量力而為就好，不要過度逞強以免對身體造成傷害。

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▲▼軟組織無法明顯地呈現於X光片下，透過肌肉骨骼超音波的檢查，在診斷上能夠更加精準明確、對症下藥。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫師指出，復健科的門診病人中，不乏因肌肉骨骼受傷而來求診的患者，除了仔細的詢問病史及理學檢查外，透過影像檢查工具來輔助診斷及治療，「肌肉骨骼超音波」就是復健科醫師不可缺的利器。尤其，許多肌肉骨骼問題是發生在「軟組織」，也就是神經、韌帶、肌腱、軟骨或肌肉等，這些組織無法明顯地呈現於X光片下，唯透過肌肉骨骼超音波的檢查，不僅可以確認肌腱是否完整、破損，還可觀察關節是否有積水等問題，讓醫師在診斷上能夠更加精準明確、對症下藥。

▲▼軟組織無法明顯地呈現於X光片下，透過肌肉骨骼超音波的檢查，在診斷上能夠更加精準明確、對症下藥。（圖／門諾醫院提供，下同）

復健科醫師黃毓亭呼籲，一般運動傷害可能自行痊癒，但如疼痛加劇，有發炎狀況，應盡快就醫治療。
 
黃毓亭醫師說，日前一名50多歲的女老師，因長期寫黑板導致手臂及肩膀疼痛難耐影響睡眠，在其他診所做了X光檢查也查無異狀，輾轉來到醫院後，透過肌肉骨骼超音波的檢查，發現原來是肩部粘連性關節囊炎合併鈣化性肌腱炎及旋轉肩袖撕裂，經醫師注射葡萄糖及幾次的徒手與震波治療，長期的疼痛已明顯改善。
 
醫師進一步說，「肌肉骨骼超音波」具有即時動態影像的功能，醫師可透過這項功能進行患部的超音波導引注射，將藥物準確地施打在需要治療的部位。臨床上，五十肩、媽媽手、板機指、或是激烈運動所造成的肌肉骨骼拉傷、撕裂傷等，都可利用超音波導引注射來治療。另外，一旦發現關節或組織有積液時，也可利用超音波導引將積液吸出後，再做進一步治療。

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