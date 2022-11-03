【廣編】2022 Yamaha Café主題活動「9享音樂祭」　Café Girls化身流行女團

▲Café Girls化身為流行女團成員，以甜美、青春的形象迎接所有車主朋友們！

圖、文／Yamaha提供

2022 Yamaha Café最終場主題季活動「9享音樂祭」，在10/29於嘉義布袋鄉高跟鞋教堂圓滿落幕！在這天氣漸涼的秋季裡，揪所有車主朋友們感受音樂帶來的活力，現場招集了超過300名車友，一起共享最熱血青春的音樂盛會！

現場除將各式音樂元素融入至闖關遊戲體驗中之外，這次更特別在上、下午整點各準備了「Café Girl LIVE SHOW」及「誰是Café 分貝王」，邀請Yamaha Café Girls登台獻唱，也讓車友們能大聲吶喊、盡情釋放！同時也展示了TMAX及Force2.0，就是要給車友們滿滿的回憶與體驗！Café Girls也化身為流行女團成員，以甜美、青春的形象迎接所有車主朋友們！Café也精心的準備了最經典不敗的音樂祭週邊「Café 帆布袋」要送給大家，本次活動更將「祈福收集所」設計成空白線譜造型，讓車友們能將心願、期許在最終場季活動留下給我們，也譜成一首專屬於Café的旋律！

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