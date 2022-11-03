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大陸 大陸焦點 特派現場

訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」

▲▼訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」。（圖／翻攝微博）

▲警方在養殖場內發現多隻活體小熊貓。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川樂山警方近日破獲一個盜獵集團，並查扣63隻活體小貓熊，目前涉案的31人已經被採取刑事強制措施。警方表示，該集團涉及盜獵、收購、運輸以及販賣，以每隻35萬元人民幣（約154萬元新台幣）的價格叫賣小貓熊。

根據《紅星新聞》報導，警方今年4月收到檢舉，樂山一名楊姓婦人疑似長期獵捕、收購小貓熊，販賣至成都的養殖場。警方跟縱後發現，楊婦是一名中間商，收購小貓熊後，再轉運至成都出售，賺取中間差價。

▼楊姓婦人被逮。（圖／翻攝微博）

▲▼訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」。（圖／翻攝微博）

警方逮捕楊婦後，馬上查獲兩隻小貓熊，並進入養殖場展開搜索，發現了63隻活體的小貓熊，以及4隻死亡的小貓熊。

警方更發現，在馬邊有一夥專門盜獵小貓熊的獵人，他們熟知小貓熊的習性以及出沒區域，將定位器套在狗的身上，與狗配合一起獵捕小貓熊。

▲▼訓練獵犬抓捕小熊貓　盜獵集團「喊價150萬元」。（圖／翻攝微博）

警方指出，這群獵人將小貓熊捕獲後，以每隻2500元至4000元人民幣的價格賣給楊婦，楊婦以1萬元價格賣給養殖場，養殖場再向外喊價35萬元。

而最令警方痛心的事，獵人在審問過程中交代，「以前連續幾天每天都能逮到一隻小貓熊，但現在經常進山一個多星期也逮不到一隻。」疑似盜獵的行為已經影響到小貓熊的生態。

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