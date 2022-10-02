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官肇事警造假！警將老翁撞成植物人還升遷　新北警遭控造假護短

【有片】【官肇事警造假1】警官將老翁撞成植物人還升遷　新北警遭控造假證據護短

圖文／鏡週刊

警官遭控肇事卸責！本刊接獲投訴，指新北市一名二線二星的盧姓警官，去年11月騎機車載著妻子，於重新堤外便道行駛時，超速撞上一名老翁，導致老翁成為植物人至今，但這名當時在交通大隊任職的盧姓警官及其長官處理態度消極，連開庭都神隱，甚至警方提供的事故初判表、照片，也出現與事實不符的離譜狀況，讓人質疑新北市警局根本是在協助肇事者卸責、脫罪！

手持自行蒐集的各項證據，投訴人A先生想到父親被撞成植物人，不禁悲從中來，哽咽表示：「我認為新北交通大隊在案件處理過程中，故意編造錯誤證據，扭曲事實構陷我父親，還刻意隱藏肇事者超速事實，偏袒同僚，意圖拖延家屬提告。這種規避肇事責任的做法，讓人無法接受！」

老翁遭撞後經歷雖經歷開顱手術，仍變成植物人。（讀者提供）

根據A先生調閱的路口監視器畫面顯示，去年11月20日下午5點，A先生72歲、以撿拾回收物為業的父親，駕駛三輪機車行駛於重新堤外便道，途中因物品掉落，他先將車輛靠邊停妥後下車撿拾，打算再折返回到車輛停靠處。

雖然老翁有回頭查看身後路況，但未料僅短短幾秒，盧姓警官載著妻子的機車就疾駛而來，從後方高速撞上他，且並未煞車，A先生父親當場倒地不起，盧姓警官騎乘的機車更因強烈撞擊，形成180度反轉後才停下。

昏迷不醒的A先生父親被送往衛福部台北醫院急救，他因頭部重創，醫護立即給予插管治療，待家人陸續抵達後，院方即表示因外傷性顱內出血嚴重，現無手術室，建議轉往林口長庚；在林口長庚進行長達5小時的緊急開顱手術，雖勉強保住性命，但遺憾的是，老翁呈現植物人狀態，插管迄今長達10個多月。

【有片】【官肇事警造假1】警官將老翁撞成植物人還升遷　新北警遭控造假證據護短

A先生表示，父親遭撞當時，盧姓警官是新北市交通大隊分隊長的，當時雖有至醫院致意，但後續竟不聞不問；他的長官江姓副大隊長來到醫院之後，也只是問家屬：「現在狀況怎樣？」家屬們回覆情況不樂觀後，長官亦同樣未作任何表示就離開。結果今年2人還雙雙調任至樹林分局擔任所長、副分局長爽升官。

律師鄧世榮表示，新北交通大隊若有包庇或偏袒之實據，恐涉《刑法》第165條偽造、變造、湮滅或隱匿關係他人刑事被告案件之證據，可處2年以下有期徒刑、拘役或罰金。警官的部分則屬《刑法》第284條因過失致重傷，可處3年以下有期徒刑、拘役或罰金。

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