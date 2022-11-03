高虹安、李忠庭戀情被挖出　王浩宇喊話各界：你們要有點良心

▲民眾黨新竹市長候選人高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆出聘任男友李忠庭擔任公費助理，而兩人交往時，男方還處婚姻關係。眼見有人開始深挖高虹安的感情世界，民進黨前桃園市議員王浩宇跳出來喊話，高虹安單身，「你們要有點良心，能不能去尊重一下她的個人隱私？」

面對各界質疑，高虹安2日晚間發布聲明，針對某些媒體和媒體人周玉蔻等誣指她男女關係種種之不實誣陷，已對她構成加重誹謗罪，對名譽造成嚴重傷害，在這選舉最後倒數期間，更有意圖使人不當選的「惡意」，她將委任律師正式提出告訴。

至於李忠庭則強調，第一，他於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻；第二，2018年高虹安來鴻海公司後，他們才因工作關係而認識；第三，他從來沒有到美國留學之經歷。

王浩宇直言，高虹安單身，所以男友是誰？跟誰同居？跟助理有沒有關係，應該要尊重他人的隱私，「你們要有點良心」。

不過，對於高虹安與李忠庭遭指涉及詐領助理費一事，王浩宇也說，如果真的如同外界質疑的，掛助理費的60萬是拿來繳立委的募款責任額，這是刑事重罪，據說已經有人跟檢調單位檢舉，如果屬實，不是影不影響選情的問題而已，而是會不會進去的問題。