6.5公斤安毒證物消失3年找到了！竟在調查站地下室...檢追誰搞鬼

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局航業調查處基隆站於2019年搞丟6.5公斤扣案安非他命毒品，進而被查出時任組長徐宿良涉嫌勾結毒販掉包扣案毒品，調查局將徐男犯案期間歷任直屬主管移送監察院議處，昨（1日）有10人被監院通過彈劾、移送司法院懲戒法院審理，調查局今回應「敬表尊重」，將深自檢討改進，並針對扣押物保管實施各項強化改善措施。

至於引發貪瀆大地震的6.5公斤安毒去向，調查局今揭曉，今年（2022年）9月27日，已在航基站地下室庫房1個鐵櫃裡尋獲，由於鐵櫃內部前端擺放其他案件扣押的逾1公噸桶裝毒品原料遮擋，以致多次清查都沒發現，這次是因為要辦理扣案毒品銷燬作業，將桶裝毒品原料搬空後才發現。

調查局表示，第一時間得知消息，就要求航基站保持現場原貌，並通報偵辦徐宿良貪瀆案的桃園地檢署，派檢察官會同調查局鑑識科學處人員，共同到現場勘驗取證，初步判斷這批毒品的重量、質量與外包裝，都跟被搞丟的6.5公斤安毒高度相似。

然而這批6.5公斤安毒，當初是由1位航基站資淺調查官專車送回調查局局本部化驗，在途中發現遺失，為何會神奇地藏放在航基站地下室的鐵櫃裡，有無人謀不臧等違法情形，調查局表示，已報請檢察官指揮積極偵辦。