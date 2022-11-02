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IKEA確定插旗嘉義！默默徵才「開出7職缺」　在地人興奮：終於來了

▲▼內湖IKEA因接獲北市府通知發現確診者足跡,16日持續暫停營業,大賣場,人流管制,採買,量販業,量販店,消費,經濟,人潮,逛街,採購。（圖／記者李毓康攝）

▲IKEA將到嘉義展店。此圖非IKEA嘉義店。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

先前傳出IKEA正式店將進駐嘉義，但當時業者沒有正面回應。沒想到現在有網友在人力銀行上發現，IKEA開出許多嘉義店的職缺，感到相當興奮。不少人看到消息後也十分期待，直呼「終於要來了！」不過也有其他縣市的網友哀怨說「我們還是沒等到…」。

臉書粉專「綠豆嘉義人」今（2）日稍早發文表示，「IKEA確定嘉義展店！」原來是發現人力銀行上面，「IKEA_宜家家居股份有限公司」已經開出許多嘉義店的職缺，包括區經理、區主任、全職人員、兼職人員、餐廳主任、餐廳全職服務人員、餐廳兼職服務人員等。

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人）

▲網友發現IKEA開出嘉義店職缺。（圖／翻攝自Facebook／綠豆嘉義人）

不少網友看到這個消息，紛紛興奮表示「今天看到最棒的消息耶」、「刷一排冰淇淋」、「房價要起飛了」、「太棒了，嘉義越來越進步」、「終於不用再跑高雄和台中了」、「好讚唷」、「想去」、「嘉義要發達了」、「願望實現了」，也有不少殷殷期盼IKEA能進駐台南的消費者感到失望，「台南人哭暈在地」、「哇哇哇…台南人崩潰了」。

IKEA目前在台有7間正式分店與1間訂取貨中心，6個據點都集中在北部，而中南部僅有台中店與高雄店。不過日前傳出消息，IKEA將進駐嘉義大潤發，當時台灣IKEA僅表示，為回應廣大嘉義消費者的心聲，「我們會朝這個方向前進，後續有更進一步的訊息會再跟大家分享」。沒想到現在悄悄開出嘉義店職缺，也難怪許多網友如此興奮。

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