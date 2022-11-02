BMW妹高速公路攔車借錢　駕駛見1幕秒同意「結局大反轉」！　

▲妹子高速公路攔車借錢，真相曝光。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸京昆高速河北保定段近日經常有一名開著BMW的女子，將車停在應急車道後便向過往車輛招手，如遇到有人停車詢問，她就開始找各種理由，上演苦情戲向對方借錢，已經有不少人中招受騙。受害者透露，該女子會以沒帶手機、車沒油等藉口，配合精湛演技來騙錢，大部分過路司機都會被騙。

《科技生活快報》報導，一般情況下，受害者看到女子開的是名車，加上要的錢也不多，大部分過路司機都會被騙。接到報警後，當地交警加大巡邏力度，終於在行騙現場，將該女子抓獲。

事實上，類似事件層出不窮。一名合肥網友也在高速公路上被騙過。當時一位開豪車的女子攔車請求幫助，稱現金和手機上的錢沒帶夠，希望能夠借油費，承諾回家後一定會還錢。車主認為，她可能是遇到緊急的事情了，於是就把錢借給她了。回家後，車主等了幾天也不見女子還錢，才意識到自己被騙了。

另名網友表示，自己也遇到過一次，一個人攔住車，說他的車窗被砸、錢包被偷，當時就覺得有問題，便帶他到加油站幫忙加油，過程中也說記電話回去還錢，就讓他站在車前拍個照，對方竟然不同意，接著一句話不說上車就走，留下他在原地傻眼。

還有人稱，他也被騙過，在漢中到褒河的路上，一個自稱安徽人的女子，攔車借錢加油，說和弟弟一起身上所有東西全被偷，準備去重慶要400元加油，然後留了電話，騙了400元後，電話就打不通了。

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