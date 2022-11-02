　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

BMW妹高速公路攔車借錢　駕駛見1幕秒同意「結局大反轉」！　

妹子高速公路攔車借錢，真相曝光。（圖／翻攝自微博）

▲妹子高速公路攔車借錢，真相曝光。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸京昆高速河北保定段近日經常有一名開著BMW的女子，將車停在應急車道後便向過往車輛招手，如遇到有人停車詢問，她就開始找各種理由，上演苦情戲向對方借錢，已經有不少人中招受騙。受害者透露，該女子會以沒帶手機、車沒油等藉口，配合精湛演技來騙錢，大部分過路司機都會被騙。

《科技生活快報》報導，一般情況下，受害者看到女子開的是名車，加上要的錢也不多，大部分過路司機都會被騙。接到報警後，當地交警加大巡邏力度，終於在行騙現場，將該女子抓獲。

事實上，類似事件層出不窮。一名合肥網友也在高速公路上被騙過。當時一位開豪車的女子攔車請求幫助，稱現金和手機上的錢沒帶夠，希望能夠借油費，承諾回家後一定會還錢。車主認為，她可能是遇到緊急的事情了，於是就把錢借給她了。回家後，車主等了幾天也不見女子還錢，才意識到自己被騙了。

另名網友表示，自己也遇到過一次，一個人攔住車，說他的車窗被砸、錢包被偷，當時就覺得有問題，便帶他到加油站幫忙加油，過程中也說記電話回去還錢，就讓他站在車前拍個照，對方竟然不同意，接著一句話不說上車就走，留下他在原地傻眼。

還有人稱，他也被騙過，在漢中到褒河的路上，一個自稱安徽人的女子，攔車借錢加油，說和弟弟一起身上所有東西全被偷，準備去重慶要400元加油，然後留了電話，騙了400元後，電話就打不通了。

延伸閱讀
周揚青爆熱戀小10歲男星！河邊激吻、公主抱全被拍　網驚呼：好像羅志祥
今年第23號颱風「榕樹」生成…氣象局揭最新路徑　對台影響曝光
他在祖厝驚現50年「黑金」　千人笑：這個壞了我幫你處理

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／蔡英文喊「想當國際局局長」　陳時中婉拒：要找年輕的
獨／高公局長目擊走山驚悚瞬間！　「砂石車被土石推走」
宜蘭縣議員候選人「疑太陽會要角」掃黑被捕　搜出槍、百發子彈
沒三高！竹科男血管90%阻塞　醫見「2日常習慣」搖頭了
鄭家純「保留原本姓氏」！　嫁到日本仍拿台灣護照：1126回去
TOYOTA「暢銷神車」將停產！台灣原廠證實了
快訊／國1「又走山」砂土下滑　砂石車險被埋沒
年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷想哭！男友震驚不信　醫解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

海峽兩岸新媒體產業發展研討雲交流

BMW妹高速公路攔車借錢　駕駛見1幕秒同意「結局大反轉」！　

投資醫院賠慘！股東崩潰喊「讓你付出代價」　下秒開車撞死董事長

超猛！她停不進車格竟「推」車入庫　全程影片瘋傳

她第一次去梨泰院就遇死劫！　5歲兒還不知「媽媽已經不在了」

鄭州富士康封了！所在航空港區「全域靜默7天」　居民足不出戶

上海華為被封控！深夜轉運畫面曝　官方回應：暫停非必要流動

細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」　媽嚇得冷汗直流

整體經濟面臨挑戰和下行趨勢　陸央行行長易綱：延續恢復發展態勢

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

臘腸變身內褲大盜出沒　汪緊咬把拔狂追想討回

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

海峽兩岸新媒體產業發展研討雲交流

BMW妹高速公路攔車借錢　駕駛見1幕秒同意「結局大反轉」！　

投資醫院賠慘！股東崩潰喊「讓你付出代價」　下秒開車撞死董事長

超猛！她停不進車格竟「推」車入庫　全程影片瘋傳

她第一次去梨泰院就遇死劫！　5歲兒還不知「媽媽已經不在了」

鄭州富士康封了！所在航空港區「全域靜默7天」　居民足不出戶

上海華為被封控！深夜轉運畫面曝　官方回應：暫停非必要流動

細思極恐！3歲女兒深夜指牆上風景畫說「孩子」　媽嚇得冷汗直流

整體經濟面臨挑戰和下行趨勢　陸央行行長易綱：延續恢復發展態勢

老弟深夜洗澡「溜進她房裸睡」　1舉動讓姊超剉：不敢跟他女友說

遭周玉蔻猛打「男女關係」！高虹安正式提告：言論自由不等於造謠

快訊／蔡英文喊「想當國際局局長」　陳時中婉拒：要找年輕的

業務員「有血尿」！醫檢查：整個膀胱要切掉　1身分養出腫瘤

獨／高公局長目擊走山驚悚瞬間！聽到巨響　「砂石車被土石推走」

南韓傳出下屆「駐台代表」將由前參謀總長出任　考量東亞情勢變化

小六親戚問「XD是什麼？」她爆衝擊　網狂列1排：即時通回憶啊

宜蘭縣議員候選人魯秀傑「疑太陽會要角」掃黑被捕　搜出槍、百發子彈

Volvo「新旗艦電動休旅」再釋預告　0.29超低風阻不輸美式跑車

參加學校廚藝賽！小學生「自備帝王蟹」當食材　家長傻眼了

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

大陸熱門新聞

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

鄭州富士康封了！航空港區「全域靜態管理」7天

鄭州富士康員工大逃疫　驚動省長親自調度指揮

她第一次去梨泰院就慘死！5歲兒還不知情

鄭州富士康否認園區有人身亡：惡意剪輯已報警

富士康員工揭7人宿舍剩1個　揭留下原因

女星核酸站穿睡衣熱舞！網：好尷尬

武漢江岸區靜默管理5天　深夜湧車潮逃離畫面曝

22歲女孩按摩後腦中風「四肢抽搐2小時」 醫生勸：這地方千萬別亂按

停不進車格！她「推」車入庫

2歲童將被捲入車底　她飛撲救命失左臂

3歲女兒指牆上風景畫說「孩子」　媽冷汗直流

BMW妹攔車借錢　駕駛見1幕秒同意

11歲變成90cm折疊人！他熬5次碎骨手術被掰開

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

錢存銀行沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！

快訊／嘉義市長候選人黃紹聰猝逝

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

即／新北98歲嬤5樓墜落　手腳變形慘死

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面