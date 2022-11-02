小三挨告串通偷腥夫　他變造身分證裝離婚...法官認證太假

▲小三遭元配控告，人夫竟幫忙做假證據。（示意圖／Pakutaso）

記者翁子皓／台中報導

張女發現老公外遇鄒女，憤而對鄒女提告，後來又撤回告訴，不料鄒女事後仍三度與老公深夜幽會，讓她無法忍受，再次提告。鄒女供稱人夫騙她已離婚，還向她出示變造後的身分證證明。法官打臉，認為鄒女為了免賠，與人夫串通說詞，還製造假證據，判鄒女要賠30萬。

判決書指出，張女為了家庭的完整，曾多次原諒老公出軌，但她在去年發現，老公與網球隊球友鄒女有不倫戀，兩人經常出遊同宿、牽手散步、搭肩接吻，互動就像情人般。

張女去年7月間告鄒女侵害配偶權，11月時撤回告訴，希望鄒女能自知分寸，別再糾纏她老公，沒想到撤告後，鄒女仍3度與人夫深夜幽會，讓她痛徹心肺、產生相當程度的身心問題，再次向鄒女提告求償。

鄒女供稱，認識人夫時，對方表示自己已離婚，後來人夫主動追求她，還出示配偶欄空白身分證證明單身，她在不知情下與人夫交往，遭張女第一次提告後，她就與人夫劃清界限，退回一般朋友身份。

人夫表示，當鄒女第一次被他老婆告時，他想把傷害降到最小，就跟鄒女一起想辦法，兩人串通鄒女不知道人夫已婚的謊言，還去超商把身分證配偶欄蓋起來，做成假證據。法官檢視人夫當時變造的身分證，一看就知道有經過變造，認定鄒女不可能沒察覺。

法官調查，發現鄒女與人夫早在2020年就開始交往，且鄒女還傳訊息說「跟你在一起，你也沒辦法保護我，或許最後你為了你的老婆你的家庭，讓我傷的更重！身體痛應該好過心痛百倍吧！」、「你讓我感覺你很懦弱」、「至少在你老婆面前」，可見鄒女早就知道人夫已婚，卻仍然介入張女的婚姻，因此判鄒女賠償30萬。