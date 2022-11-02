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女駕駛雨夜「刁車」路中　警界學姐冒雨用洪荒之力推車解危

▲女駕駛在雨夜「刁車」路中，恰遇學姊帶著實習巡官路過。（圖／龜山警分局提供）

▲女駕駛在雨夜「刁車」路中，恰遇學姊帶著實習巡官路過。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名30多歲女駕駛昨晚在雨中，因不明原因故障拋錨在路中央，一度造成下班車流壅塞回堵，好在龜山分局女巡官康家瑜載著實習巡官林健一駕車經過，瞭解狀況後，由女駕駛操控汽車，在林員管制疏導交通下，學姊康家瑜以洪荒之力自後推車，才將故障車移到路邊位置，女駕駛萬分感謝員警援救。

▲▼學姊以蠻荒之力自後推車，將故障車推至路邊。（圖／龜山警分局提供）

▲▼學姊以蠻荒之力自後推車，將故障車推至路邊。（圖／龜山警分局提供）

▲▼學姊以蠻荒之力自後推車，將故障車推至路邊。（圖／龜山警分局提供）

桃園市龜山警分局人事室助理員康家瑜、巡官林健一於1日晚間擔服17-21督勤勤務，19時許行經龜山區長壽路時，見前方車輛拋錨，占用道路、影響車流交通，女駕駛神色慌張下車查看無法自行排除，由於正值下班尖峰時段，且大雨滂沱、視線十分不佳，車輛停於路中央險像環生。康員請駕駛操控車輛、實習的林員指揮交通，自己則是以蠻荒之力推著汽車慢慢移至路邊，過程中並不斷安撫民眾，民眾非常感謝員警之熱心協助，員警提醒民眾平時應注意車保養。

人事室助理員康家瑜從警3年、巡官林健一從警0.5個月，目前是實務訓練中，康員表示當時正帶領實務訓練生熟悉勤務，林員於10月21日始分發龜山分局實務訓練開啟警職生涯，在雨中推車給予當事人幫助，雖然全身濕透，但看見民眾得以解困，心裡卻是暖和的，如同學姐提醒我的「民眾需要協助，警察責無旁貸」。

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