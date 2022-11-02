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高雄內惟藝術中心試營運　美術館轉向　內惟人享好禮

高雄內惟藝術中心（圖／高雄市立美術館提供）

▲內惟藝術中心二階段試營運啟動，高雄市市長陳其邁（前排右6）、副市長史哲（前排右1）、立委趙天麟（前排右5）、議員簡煥宗（前排右4）、議員陳美雅（前排左2）、文化局局長王文翠（前排左1）與鼓山區里長代表等人共同歡迎首批內惟好鄰居與市民朋友入館參觀。

圖、文／高雄市立美術館提供

高雄龍貓隧道旁的絕美地標「內惟藝術中心」1日啟動試營運，高雄市市長陳其邁、副市長史哲、秘書長郭添貴與高雄市文化局局長王文翠等市府團隊，以及立委趙天麟、議員陳美雅、議員簡煥宗等人特別來到藝術中心大門口，親自迎接於試營運首日首批到訪的內惟好鄰居與市民朋友，並邀請大眾一同前來體驗這座獨特又前瞻的城市文化新據點。

陳其邁表示，很高興內惟藝術中心試營運首日預約全滿，大門甫一打開，就看到好鄰居內惟人以及市民朋友臉上洋溢著殷切的幸福神情，相信大眾對於這個跨世代、跨領域的新形態藝術中心都期待已久。馬卡道路以西鐵路縱貫線百年阻隔，為了彌平新舊街區藩籬，高市府團隊發揮「緊緊緊」市政不停擺的精神，內惟藝術中心在110年6月沒有舉行動土典禮下默默於新冠疫情期間動工，歷經470天完工，111年10月4日取得使用執照。總造價達新臺幣3.2億元的藝術中心大門面向內惟舊社區，縫合城市的紋理，讓內惟地區過去的歷史，也能夠跟藝術中心各項的策展與空間對話，形塑邁向以人為本的城市裡人性的關懷。整合台鐵、輕軌等交通建設，以交通平權迎來文化平權、生活平權，得以順利落成特別感謝中央文化部前瞻基礎建設挹注超過1.5億元經費。高雄以內惟藝術中心期盼形塑美術館區全新的第一排，演繹傳統文化與當代生活交織對話的多元可能，在地居民可過馬路來體驗高品質、最新藝術中心，將藝術融合生活，為高雄、美術館周邊區域，特別是馬卡道路以西的內惟社區帶來轉型契機。藝術中心距離輕軌內惟藝術中心站步行僅需1分鐘，交通方便，歡迎大家搭輕軌來逛藝術中心。

高雄內惟藝術中心（圖／高雄市立美術館提供）

▲內惟藝術中心擁有兩座高規格影廳。前排右起為高雄市文化局局長王文翠、立委趙天麟、高雄市市長陳其邁、高雄市議員簡煥宗、高雄市副市長史哲、高美館館長李玉玲。

高雄內惟藝術中心（圖／高雄市立美術館提供）

▲內惟藝術中心擁有全台首個在文化場館內設置的開放式藝術修復中心。

史哲指出，這是一座由高雄內惟作為起點，向城市、向台灣、向國際發出邀請的新型態藝術中心，他帶領策畫團隊以文化治理與都市縫合作為思考，嘗試透過「內惟戲院」兩座高規格影廳將高雄市電影館延伸至北高雄，呈現當代影像與經典電影，以及著重社區導向的對話式藝術與歷史專業策展，高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館規畫推出《解惟．解圍》展覽，還有全台首個設於文化場館內開放式藝術修復中心，打破藩籬與邊界、翻轉各種可能性，來打造這個跨世代互動共學的生活美學場域。同時，藝術中心還規劃了設計選品、輕食餐飲空間，觀眾在此甚至可以體驗到邊喝咖啡邊看藝術作品這樣全球美術館所中獨特少見的觀賞設計新感受。

高雄內惟藝術中心（圖／高雄市立美術館提供）

▲市長陳其邁與市府團隊於泰國藝術家阿運．若望恰庫畫作《昔日邊界內》的「畫中人」內惟居民共同合影。

王文翠簡報秀出三面大樓林立一面舊部落空拍圖，凸顯城市縫合的重要性。大美術館計劃結合輕軌藝術中心馬卡道路型改善綠園道，達成真的「解惟解圍」。王文翠並表示，內惟藝術中心首展《解惟．解圍》以「解開圍籬、迎向內惟」的精神，透過歷史與當代的對話，嘗試由藝術作品定義空間的新可能，透過多樣性的藝術觀賞與參與模式形塑居民新的共同經驗。由泰國印度裔藝術家阿運．若望恰庫（Navin Rawanchaikul）所創作的《內惟戲院》系列，透過社區訪談以及文史脈絡爬梳，折射出台灣與泰國共同的歷史與身分認同議題，其中以電影看板繪畫風格呈現的畫作〈昔日邊界內〉更串起內惟的人物小故事，試營運首（1）日展覽策畫團隊也特地邀請作品內的「畫中人」內惟居民們共同前來一起開箱阿運的創作，驚喜彩蛋引起現場觀眾氣氛熱鬧歡樂。

高雄內惟藝術中心（圖／高雄市立美術館提供）

▲內惟藝術中心二階段試營運首日，市長陳其邁（左3）﹑立委趙天麟（左2）、議員簡煥宗（右1）與議員李喬如團隊代表（左1）與來館參觀的小朋友共同合影。

內惟藝術中心本1日起試營運，搭乘高雄輕軌至內惟藝術中心站下車步行1分鐘即可抵達，館內結合當代展覽、主題影展、修復中心、設計選物以及咖啡輕食等服務，欲參觀民眾歡迎至藝術中心官網（www.nwac.org.tw）預約，預約者皆可享場館內餐廳「SO_UP」與「Akau Coffee」餐點優惠折扣。試營運期間為維護與測試觀展品質，採分時分流入館機制，系統並保障半數名額提供內惟居民預約，凡有高雄內惟居民身分者，預約即享專屬好康加碼贈「內惟戲院」電影兌換券一張（價值$260）。更多相關資訊請詳藝術中心官網或粉絲專頁（www.facebook.com/NeiweiArtsCenter）。

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